Hapšenja u Bihaću zbog smrti Adema Jušića: Sumnja na nesavjesno liječenje nakon nesreće

Pripadnici MUP-a USK uhapsili su više osoba koje se dovode u vezu sa smrću mladića Adema Jušića u Bihaću, pod sumnjom za nesavjesno liječenje.

Izvor: MUP TK

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK) uhapsili su nekoliko osoba koje se direktno dovode u vezu sa slučajem dvadesetdvogodišnjeg mladića Adema Jušića, koji je preminuo nakon teške saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći u Bihaću.

Ova akcija uslijedila je nakon višemjesečne detaljne istrage o okolnostima pod kojima je mladić izgubio život u bolnici.

Ovlaštene službene osobe Uprave policije MUP-a USK, postupajući po naredbi nadležnih tužilaca, lišile su slobode više lica na području Unsko-sanskog kantona. Uhapšeni se sumnjiče za izvršenje krivičnog djela "Teška krivična djela protiv zdravlja ljudi" iz člana 240. Krivičnog zakona Federacije BiH, a u vezi sa krivičnim djelom "Nesavjesno liječenje" iz člana 229. istog zakona, počinjeno na štetu nastradalog Jušića.

Sva privedena lica će nakon kriminalističke obrade biti predata u dalju nadležnost postupajućim tužiocima, koji će donijeti odluku o daljim zakonskim mjerama i određivanju pritvora.

Iz Kantonalnog tužilaštva USK saopšteno je da je povodom smrti Adema Jušića iz Bihaća predmet formiran po službenoj dužnosti odmah u januaru 2026. godine. Od samog momenta formiranja predmeta, kontinuirano i intenzivno su se provodile kompleksne istražne radnje koje su u konačnici rezultirale današnjim lišavanjem slobode osumnjičenih.

Podsjećamo, mladić Adem Jušić preminuo je ubrzo nakon prijema u Kantonalnu bolnicu "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću, gdje je dovezen radi zbrinjavanja povreda zadobijenih u udesu.

Nakon tragične smrti mladića, u Bihaću su organizovani protesti na kojima su građani otvoreno pozvali vladajuće strukture i medicinsko osoblje na odgovornost. Javnost i porodica od samog početka tvrde da Ademu nije pružena adekvatna i pravovremena medicinska pomoć, te da je došlo do nedopustivog kašnjenja prilikom organizacije i obavljanja hitnog operativnog zahvata.