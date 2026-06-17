Pravosnažna presuda u Bihaću: Bivša ministrica zdravstva USK Nermina Ćemalović osuđena na devet mjeseci zatvora

Potvrđena presuda protiv bivše ministrice zdravstva USK Nermine Ćemalović. Zbog nezakonitog otvaranja apoteka u Bihaću i Cazinu ide devet mjeseci iza rešetaka.

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Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je presudu Opštinskog suda iz ovog grada protiv bivšeg ministrice zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Nermine Ćemalović kojom je zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja osuđena na devet mjeseci zatvora.

Kantonalni sud je odbio kao neosnovane žalbe i Tužilaštva i odbrane, čime je presuda postala pravosnažna, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Ona je proglašena krivom da je tokom 2019. i 2021. godine, dok je obavljala funkciju ministra, donosila odluke o slobodnim lokacijama za osnivanje novih apoteka u Bihaću i Cazinu, iako nisu bili ispunjeni propisani uslovi.

Ove odluke omogućile su privatnim apotekama sticanje koristi kroz otvaranje poslovnica na lokacijama koje nisu ispunjavale propisane kriterijume u pogledu prostora, opreme i kadra, niti postupak verifikacije, čime je došlo do zloupotrebe položaja i ovlaštenja.

Ćemalovićevoj je izrečena i mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u Vladi Unsko-sanskog kantona u trajanju od dvije godine.