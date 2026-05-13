Migrantu iz Egipta određen pritvor zbog razbojništva nad migrantima kod Bihaća

Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor migrantu iz Egipta osumnjičenom za razbojništvo nad grupom migranata u blizini granice između BiH i Hrvatske.

Iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona saopšteno je da je pritvor određen dvadesetjednogodišnjem muškarcu čiji su inicijali K.A.S.A, zbog opasnosti od bjekstva.

Osumnjičenom se na teret stavlja da je 8. maja u ranim jutarnjim časovima, na području bihaćkog naselja Izačić, zajedno sa najmanje 13 za sada nepoznatih osoba, presreo grupu migranata koja se vraćala nakon pokušaja prelaska granice.

Prema navodima Tužilaštva, grupa je bila naoružana pištoljem, noževima i drvenom palicom, a od migranata su uz prijetnju oružjem tražili novac, mobilne telefone i druge lične stvari.

Tokom napada osumnjičeni je jednom migrantu drškom noža nanio lakšu povredu glave, zahtijevajući da mu preda 800 evra za prolazak grupe.

Nakon što su utvrdili da migranti kod sebe nemaju novac, osumnjičeni i ostali učesnici udaljili su se u nepoznatom pravcu.

Osumnjičeni je uhapšen 8. maja, od kada mu se računa vrijeme provedeno u pritvoru, navodi se u saopštenju Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.