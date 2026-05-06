Skandal u Portugalu: Privedeno 15 policajaca u okviru istrage o mučenju migranata

U Portugalu je uhapšeno 15 policajaca u okviru istrage o slučajevima mučenja migranata i beskućnika u dvije policijske stanice u Lisabonu, čime je ukupan broj optuženih ili uhapšenih porastao na 25.

"Dvojica osumnjičenih čekaju suđenje pod optužbama za mučenje, surovo postupanje i zloupotrebu položaja. Jedan od njih tereti se i za silovanje, pljačku i falsifikovanje", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Policija je potvrdila najnovija privođenja, među kojima i jednog civila, ali nije navela da li se osumnjičeni terete da su lično učestvovali u mučenju ili da nisu prijavili zlostavljanje kojem su svjedočili, uživo ili preko video-snimaka.

Tužioci su u januaru podigli optužnice za mučenje beskućnika i migranata protiv dvojice policajaca, koji su zatim dijelili snimke tih djela u onlajn grupi sa desetinama drugih službenika, što je pokrenulo širu istragu.

Još sedam lica privedeno je u martu pod istim optužbama.

(Srna)