logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal u Portugalu: Privedeno 15 policajaca u okviru istrage o mučenju migranata

Skandal u Portugalu: Privedeno 15 policajaca u okviru istrage o mučenju migranata

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Portugalu je uhapšeno 15 policajaca u okviru istrage o slučajevima mučenja migranata i beskućnika u dvije policijske stanice u Lisabonu, čime je ukupan broj optuženih ili uhapšenih porastao na 25.

Privedeno 15 policajaca u okviru istrage o mučenju migranata Izvor: Yanosh Nemesh / Shutterstock.com

"Dvojica osumnjičenih čekaju suđenje pod optužbama za mučenje, surovo postupanje i zloupotrebu položaja. Jedan od njih tereti se i za silovanje, pljačku i falsifikovanje", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Policija je potvrdila najnovija privođenja, među kojima i jednog civila, ali nije navela da li se osumnjičeni terete da su lično učestvovali u mučenju ili da nisu prijavili zlostavljanje kojem su svjedočili, uživo ili preko video-snimaka.

Tužioci su u januaru podigli optužnice za mučenje beskućnika i migranata protiv dvojice policajaca, koji su zatim dijelili snimke tih djela u onlajn grupi sa desetinama drugih službenika, što je pokrenulo širu istragu.

Još sedam lica privedeno je u martu pod istim optužbama. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Portugal migranti policija mučenje hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ