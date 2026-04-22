Crna statistika: Prošle godine na migrantskim rutama stradalo skoro 8.000 ljudi

Gotovo 8.000 ljudi je umrlo ili nestalo prošle godine na ilegalnim migracionim rutama, prema poznatim podacima, saopšteno je danas iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

"Smrt ili nestanak više od 7.900 ljudi zabilježeni su na globalnim migracionim rutama širom svijeta prošle godine", navodi se u izvještaju organizacije.

IOM je predstavio crnu statistiku, prema kojoj je više od 80.000 ljudi smrtno stradalo od početka migrantske krize 2014. godine.

"Iako je broj smrtnih slučajeva tokom migracija u prošloj godini manji u odnosu na gotovo 9.200 zabilježenih 2024. godine, što je bio najveći broj nastradalih u jednoj godini, on ipak predstavlja sumoran ukupan bilans od više od 80.000 izgubljenih života od 2014. godine", dodaje se u izvještaju.

Većina ilegalnih migranata stradala je pokušavajući da stigne do odredišta morskim putem.

Najsmrtonosnija ruta vodi od Libije i Tunisa preko Sredozemnog mora do Italije, a samo prošle godine na toj ruti stradalo je najmanje 2.100 ljudi.