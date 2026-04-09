U kamionu pronađeno 38 migranata: Državljanin Crne Gore sproveden u Tužilaštvo BiH

Crnogorski državljanin čiji su inicijali A.Š, u čijem kamionu su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas pronašli 38 migranata, sproveden je u Tužilaštvo BiH na dalje postupanje.

Nadležni tužilac zatražiće određivanje pritvora za A.Š.

Srna nezvanično saznaje da je riječ o Alenu Šabotiću.

Policija je kod Draksenića, u neposrednoj blizini graničnog prelaza Gradina tokom pretresa teretnog vozila u vlasništvu crnogorskog državljanina, u tovarnom prostoru među drvnim sortimentima pronašla 25 državljana Republike Kine, 12 državljana Turske i jednog državljanina Iraka, saopšteno je danas iz MUP-a.