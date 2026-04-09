Pronađeni među paketima drveta za potpalu: Spriječeno krijumčerenje migranata kod Draksenića (FOTO/VIDEO)

Pronađeni među paketima drveta za potpalu: Spriječeno krijumčerenje migranata kod Draksenića (FOTO/VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Tokom pojačane kontrole graničnog pojasa u mjestu Draksenić, u blizini prelaza sa Hrvatskom, policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet, Specijalne antiterorističke jedinice i Policijske uprave Prijedor otkrili su 38 migranata u teretnom kamionu.

Migranti pronađeni u kamionu među drvenom potpalom Izvor: MUP RS

"Među migrantima, koji su bili skriveni među drvnim sortimentima, nalazilo se 25 državljana Kine, 12 državljana Turske i jedan državljanin Iraka. Vozač kamiona, državljanin Crne Gore, lišen je slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje lica", saopšteno je iz MUP-a RS.

Osumnjičeni će uz izvještaj biti predat Tužilaštvu BiH, a o incidentu je obaviještena i Služba za poslove sa strancima BiH. Policija ističe da se ovakve aktivnosti sprovode u okviru kontinuirane borbe protiv krijumčarenja ljudi u graničnom pojasu.

(Mondo)

krijumčarenje hapšenje MUP RS migranti

