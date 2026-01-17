Ilegalni prelasci granica ka EU tokom 2025. u naglom padu: Jedna ruta ostaje najsmrtonosnija u Evropi

Tokom 2025. godine broj ilegalnih prelazaka ka Evropskoj uniji naglo je opao, ali Fronteks upozorava da migracioni pritisci ostaju nepredvidivi i lako promjenljivi.

Izvor: Shuttershtock

Tokom 2025. godine zabilježen je značajan pad pokušaja nezakonitog ulaska migranata na spoljne granice Evropske unije, čak 26 odsto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju prvi objedinjeni podaci Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Frontex).

Ukupno je evidentirano oko 178.000 pokušaja ilegalnog prelaska granice, što je više nego dvostruko manje u poređenju sa 2023. godinom i ujedno najniži nivo od 2021. godine, navodi se u saopštenju Fronteksa.

Ipak, u svom godišnjem izvještaju ova agencija upozorava da stanje na spoljnim granicama EU ostaje nestabilno, te da oružani sukobi, politička nesigurnost i djelovanje krijumčarskih mreža mogu u kratkom roku dovesti do preusmjeravanja migracionih tokova sa jedne na drugu rutu.

Fronteks takođe ističe da Evropska unija sve češće bilježi pokušaje neprijateljski nastrojenih aktera da migracije iskoriste kao sredstvo političkog i bezbjednosnog pritiska.

Kao i prethodnih godina, najopterećenija migraciona linija bila je centralnomediteranska ruta. Broj pokušaja dolaska iz Libije do zemalja članica EU na Mediteranu ostao je gotovo nepromijenjen u poređenju sa 2024. godinom.

Na toj ruti je tokom 2025. godine registrovano ukupno 66.328 ilegalnih prelazaka, a među migrantima su najbrojniji bili državljani Bangladeša, Egipta i Eritreje.

Na zapadnobalkanskoj ruti evidentiran je znatan pad od 42 odsto u odnosu na godinu ranije. Spriječeno je 12.528 pokušaja nezakonitog ulaska u EU, pri čemu su migranti najčešće dolazili iz Turske, Avganistana i Sirije.

Migranti

Izvor: Djordje Kostic/Shutterstock

Gde je zabilježen porast broja ilegalnih prelazaka?

U izveštaju se navodi da su ovakvi rezultati posljedica pojačanih kontrola i intenzivne saradnje zemalja regiona sa Fronteksom. Posebno se ističe nova zajednička operacija u Bosni i Hercegovini, započeta u novembru prošle godine.

Najizraženije smanjenje broja pokušaja ulaska u EU, čak 63 odsto, zabilježeno je na zapadnoafričkoj ruti, kojom migranti sa obala zapadne Afrike pokušavaju da stignu do Kanarskih ostrva. Na toj dionici spriječeno je 17.280 ilegalnih prelazaka, a migranti su uglavnom bili iz Malija, Senegala i Gvineje.

Na istočnomediteranskoj ruti pad je iznosio 27 odsto, a ukupno je zaustavljeno 51.399 ljudi. Ovom kopnenom i pomorskom rutom migranti, pretežno iz Sirije, pokušavaju da uđu u Grčku, Bugarsku i na Kipar.

Smanjen je i pritisak na istočne kopnene granice Evropske unije, gdje je broj pokušaja ilegalnog prelaska bio 37 odsto manji nego 2024. godine. U tim pokušajima spriječeno je 10.846 osoba, uglavnom državljana Ukrajine i Somalije.

Jedini porast broja ilegalnih prelazaka, i to od 14 odsto, registrovan je na zapadnomediteranskoj ruti, prvenstveno zbog povećanog broja isplovljavanja migrantskih čamaca sa alžirske obale.

I dalje se kao najrizičniji i najsmrtonosniji pravac za migrante izdvaja prelazak Sredozemnog mora, s obzirom na to da krijumčarske grupe ljude prevoze u nesigurnim i preopterećenim plovilima.

Prema procjenama Međunarodne organizacije za migracije, tokom prošle godine u vodama Mediterana život je izgubilo najmanje 1.878 ljudi. Iako je taj broj manji nego 2024. godine, kada je stradalo 2.573 migranata, Fronteks navodi da kroz stalne pomorske i vazdušne patrole nastoji da pomogne državama članicama u ranom otkrivanju čamaca i jačanju kapaciteta za potragu i spasavanje.

Podaci Fronteksa pokazuju i da je broj pokušaja prelaska Lamanša iz Francuske ka Velikoj Britaniji smanjen za tri odsto, a u tim pokušajima zaustavljen je 65.861 migrant.

(EUpravo zato/Fronteks)