Spriječen šverc migranata na granici sa BiH: Turci pokušali prebaciti 10 Sudanaca pješačkim stazama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.me
Službenici granične policije u Nikšiću uhapsili su tri državljanina Turske koji su pokušali prokrijumčariti 10 Sudanaca u BiH zaobilazeći granične prelaze.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Službenici granične policije na području Nikšića spriječili su krijumčarenje ljudi preko granice ka Bosni i Hercegovini i tom prilikom lišili slobode tri državljanina Turske.

Kako je saopšteno iz policije, riječ je o K.A. (26), M.A. (30) i F.O. (41), koji se sumnjiče da su imali namjeru da prokrijumčare deset državljana Sudana.

Granična policija je 10. aprila oko 18.45 časova, u mjestu Broćanac kod Nikšića, kontrolisala dva vozila – „BMW X1“ i „Peugeot 3008“, u kojima su se nalazili osumnjičeni, kao i deset sudanskih državljana.

Utvrđeno je da se radi o devet muškaraca i jednoj ženi, među kojima su dvoje djece i osam odraslih osoba starosti od 19 do 37 godina, koji su posjedovali potvrde o međunarodnoj zaštiti u Crnoj Gori.

Kriminalističkom obradom utvrđena je sumnja da su osumnjičeni planirali da ove osobe prevezu do granice sa Bosnom i Hercegovinom, a zatim ih ilegalnim putem, pješačkim stazama i mimo graničnih prelaza, prebace na teritoriju te države.

O događaju je obaviještena državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, a trojica turskih državljana uhapšena su zbog sumnje da su počinila krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Deset državljana Sudana smješteno je na odgovarajuću lokaciju radi zbrinjavanja i daljih postupaka nadležnih službi.

