Prekinut put državljaninu BiH: Na granici sa Crnom Gorom oduzet "audi" koji potražuje Interpol Austrije (FOTO)

Na zajedničkom graničnom prelazu Vraćenovići-Deleuša, između Crne Gore i BiH, oduzet je automobil "audi", registarskih oznaka BiH, za koji je utvrđeno da ga potražuje NCB Interpol Austrija.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Vozilom je upravljao državljanin BiH čiji su inicijali S.K. (32), saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Nizom detaljnih provjera službenici granične policije Crne Gore su zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica utvrdili da ovo vozilo potražuju austrijski organi za sprovođenje zakona.

"Vozilo je oduzeto i predato policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Nikšić na dalje postupanje", istakli su iz policije.