Devastacija bisera prirode u komšiluku: Na Durmitoru i Skadarskom jezeru registrovano preko 100 divljih gradnji

Skadarsko jezero i Durmitor prednjače, nadležni zatrpani prijavama i krivičnim postupcima

Na području svih pet nacionalnih parkova u Crnoj Gori tokom 2025. godine registrovano je čak 136 slučajeva nelegalne gradnje i drugih nedozvoljenih zahvata u prostoru, što predstavlja značajan rast u odnosu na prethodnu godinu, prenosi portal Dan.

Kako navodi portal Dan, godinu ranije evidentirano je 86 slučajeva, što ukazuje na zabrinjavajući trend rasta devastacije zaštićenih područja.

Najviše slučajeva zabilježeno je u Nacionalnom parku Skadarsko jezero – čak 65, dok je na prostoru NP Durmitor registrovano 46 slučajeva nelegalne gradnje i drugih nedozvoljenih aktivnosti.

Prema podacima iz izvještaja, u NP Lovćen evidentirano je šest slučajeva, u NP Prokletije 12, a u NP Biogradska gora sedam slučajeva bespravne gradnje.

Kako dalje prenosi portal Dan, svi slučajevi su dokumentovani i proslijeđeni nadležnim institucijama, uključujući ministarstva i komunalne inspekcije u više opština.

Inspekcijski organi su na nivou države tokom prošle godine donijeli 185 rješenja o zabrani građenja, 80 rješenja o rušenju, kao i desetine drugih mjera, uključujući obustave postupaka i vraćanje prostora u prvobitno stanje.

Portal Dan navodi da su podnijete i 53 krivične prijave, uz dodatne zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, što potvrđuje ozbiljnost problema nelegalne gradnje u zaštićenim zonama.

Ovi podaci ponovo ukazuju na potrebu jačeg nadzora i efikasnijeg sankcionisanja devastacije prirodnih resursa u Crnoj Gori.