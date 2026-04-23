Migranti preplavili Evropu, a jedna je zemlja apsolutni rekorder: Broj stranaca skočio na rekordnih 64 miliona

Broj migranata koji borave u Evropskoj uniji porastao je na rekordnih 64,2 miliona u 2025. godini, što je povećanje od oko 2,1 milion u odnosu na prethodnu godinu, prema izvještaju koji je u srijedu objavio Centar za istraživanje i analizu migracija pri RFBerlinu.

To se može uporediti sa 40 miliona u 2010. godini, navodi se u izvještaju, pozivajući se na podatke Evrostata i Agencije UN za izbjeglice.

Njemačka ostaje država članica sa najvećom stranom populacijom, sa skoro 18 miliona ljudi rođenih u inostranstvu, od kojih je 72 procenta radno sposobnog doba, dok je Španijazabilježila najbrži nedavni rast, sa povećanjem od oko 700.000, čime je broj stanovnika rođenih u inostranstvu dostigao 9,5 miliona.

"Njemačka ostaje glavna destinacija za migrante u Evropi, kako u apsolutnom broju, tako i, u značajnoj mjeri, u odnosu na broj stanovnika", rekao je Tomaso Fratini, jedan od autora izvještaja.

Studija je navela da su migracioni obrasci neujednačeni širom bloka, pri čemu se Luksemburg, Malta i Kipar suočavaju sa većim udelom imigranata u odnosu na veličinu stanovništva.

Zahtjevi za azil su takođe koncentrisani u određenim zemljama, pri čemu Španija, Italija, Francuska i Njemačka čine skoro tri četvrtine svih zahtjeva. Njemačka takođe ima najveći ukupan broj izbjeglica, 2,7 miliona.

