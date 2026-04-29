Evrostat: Gotovo svaki četvrti zahtjev za azil u EU podnijeli maloljetnici

Prema podacima evropske statističke agencije, oko 158.400 osoba mlađih od 18 godina zatražilo je međunarodnu zaštitu tokom 2025. godine, što predstavlja 23,7 odsto svih podnesenih zahtjeva za azil u EU.

Evrostat navodi da je udio maloljetnih tražilaca azila bio posebno visok u Austriji, gdje oni čine 57,3 odsto ukupnih zahtjeva, kao i u Njemačkoj, gdje taj procenat iznosi 44,9 odsto.

Među maloljetnicima koji su prvi put podnijeli zahtjev za azil u državama članicama Evropske unije, oko 13 odsto činila su djeca i adolescenti bez roditeljske pratnje, prenosi njemačka agencija DPA.

Najveći broj maloljetnih tražilaca azila tokom prošle godine stigao je iz Azije, koja čini 39 odsto ukupnog broja, dok je iz Afrike došlo 27,3 odsto podnosilaca zahtjeva.

Među državama iz kojih dolazi najveći broj maloljetnih migranata koji traže azil u Evropskoj uniji izdvajaju se Avganistan, Sirija i Venecuela.