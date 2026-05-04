Pronađena tijela četvorice migranata u Hrvatskoj: Sumnja se da su stradali tokom transporta u teretnom vozilu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Četiri migranta pronađena su mrtva, a dvoje je u teškom stanju u hrvatskom mjestu Donje Prilišće. Sumnja se da su stradali usljed nehumanih uslova u teretnom vozilu u kom su krijumčareni.

Migranti umrli nakon transporta u teretnom vozilu Izvor: AJDIN KAMBER/SHUTTERSTOCK

Policija je u nedjelju uveče, nešto poslije 22.30 časova, primila dojavu o većoj grupi migranata na području opštine Netretić, u naselju Donje Prilišće u Hrvatskoj. Po dolasku na teren policijski službenici zatekli su potresan prizor, pronađena su tijela četvorice muškaraca, dok su dvije osobe u teškom zdravstvenom stanju hitno prevezene u zdravstvenu ustanovu.

Na mjestu događaja zatečena je i jedna muška osoba koja je pružala pomoć unesrećenima.

Daljim postupanjem, u neposrednoj blizini lokacije pronalaska, kao i kod obližnjeg bivšeg graničnog prelaza sa Republikom Slovenijom, policija je pronašla još 12 stranih državljana. Ukupno je 13 osoba potom prevezeno u Centar za registraciju tražilaca međunarodne zaštite u Dugom Dolu.

Prema zasad dostupnim informacijama, grupu migranatana mjesto događaja dovezao je nepoznati vozač u teretnom vozilu. Nakon iskrcavanja vozač je napustio lokaciju, a strani državljani izjavili su kako su tokom prevoza bili izloženi nehumanim uslovima. Na mjestu događaja sproveden je uviđaj pod vođstvom županijske državne tužiteljke, objavila je PU karlovačka.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela protivzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Evropske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, kao i teških krivičnih dijela protiv opšte bezbjednosti.

Istraga obuhvata i sumnju na dovođenje u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom. Kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije, biće sprovedena obdukcija kojom će se utvrditi tačan uzrok smrti i identitet preminulih osoba.

(Večernji list/MONDO)

