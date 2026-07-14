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Slučaj Adema Jušića: Tužilaštvo USK uložilo žalbu na odluku suda u Bihaću

Slučaj Adema Jušića: Tužilaštvo USK uložilo žalbu na odluku suda u Bihaću

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Kantonalno tužilaštvo USK uložilo je žalbu nakon što je sud u Bihaću odbio mjere zabrane za sedmoricu osumnjičenih u slučaju smrti dvadesetdvogodišnjeg Adema Jušića.

sudijski čekić Izvor: Shutterstock

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uložilo je žalbu na rješenje Kantonalnog suda u Bihaću kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane protiv sedam osumnjičenihu predmetu koji se odnosi na smrt dvadesetdvogodišnjeg Adema Jušića u kantonalnoj bolnici u Bihaću.

Sud je na ročištu u petak, 10. jula, utvrdio da postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili teška krivična djela protiv zdravlja ljudi u vezi sa nesavjesnim liječenjem, na štetu Adema Jušića, saopšteno je iz Tužilaštva.

U saopštenju je navedeno da je Sud ocijenio da nisu ispunjeni zakonski uslovi za izricanje predloženih mjera zabrane, koje su se odnosile na zabranu obavljanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti, zabranu posjećivanja određenih mjesta i zabranu sastajanja sa određenim licima.

"Smatrajući da su uslovi za određivanje mjera zabrane ispunjeni, Kantonalno tužilaštvo uložilo je žalbu na rješenje Suda, o kojoj će odlučiti vanraspravno vijeće Kantonalnog suda u Bihaću", navedeno je u saopštenju.

Kantonalno tužilaštvo formiralo je predmet po službenoj dužnosti u januaru, nakon smrti dvadesetdvogodišnjeg Adema Jušića iz Bihaća, koji je preminuo poslije prijema u Kantonalnu bolnicu "Dr Irfan Ljubijankić" u novogodišnjoj noći.

Slučaj je izazvao veliko interesovanje javnosti i više protesta građana, koji su tražili utvrđivanje okolnosti njegove smrti i odgovornosti zdravstvenih radnika, a u okviru istrage je u četvrtak, 9. jula, uhapšeno sedmoro zaposlenih u bihaćkoj Bolnici, osumnjičenih za teška krivična djela protiv zdravlja ljudi u vezi sa nesavjesnim liječenjem.

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