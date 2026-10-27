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Banjalučanin osumnjičen za falsifikovanje pečata i mjenice, slučaj pred tužilaštvom

Banjalučanin osumnjičen za falsifikovanje pečata i mjenice, slučaj pred tužilaštvom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Prokurista banjalučkog preduzeća osumnjičen je da je falsifikovao pečat i mjenicu, nakon čega su blokirani računi firme.

Pečat Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kako jec saopšteno iz PU Banjaluka, A. A. je osumnjičen da je kao prokurista privrednog društva iz Banjaluke, bez znanja i odluke direktora i vlasnika, kao i odluke uprave društva, falsifikovao pečat kojim je ovjerio mjenicu i dostavilo je banci tadi naplate duga zbog čega je uslijedila blokada računa.

Na teret ovog lica se stavlja da pečat upotrijebilo tako što je sačinilo i potpisalo mjenicu, te je ovjerilo tim falsifikovanim pečatom, koji nije registrovan kao pečat privrednog društva.

"Lice A. A. je mjenicu dostavilo banci u Banjaluci radi naplate duga vezanog za Ugovor o zajmu sa drugim privrednim društvom iz Banjaluke, te su nakon aktivacije mjenice blokirani računi privrednog društva", saopštila je banjalučka policija.

Protiv ovog lica je podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci zbog sumnje da je lice A. A. počinilo krivično djelo falsifikovanje i upotreba hartija od vrijednosti. 

(Mondo)

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Banjaluka falsifikat

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