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Profesorica iz Cazina osuđena na godinu dana zatvora: Lažirala podatke o položenim ispitima studenata

Profesorica iz Cazina osuđena na godinu dana zatvora: Lažirala podatke o položenim ispitima studenata

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Opštinski sud u Cazinu osudio je prvostepeno profesora Nerminu Hadžigrahić iz Tuzle na godinu dana zatvora, jer je svojim potpisom ovjerila prijave za polaganje ispita i spiskove studenata Visoke međunarodne škole Cazin.

Profesorica iz Cazina osuđena na godinu dana zatvora Izvor: Shutterstock

Hadžigrahićeva je od 2017. do 2019. godine kao profesor bila odgovorna za provođenje nastavnog procesa i ocjenjivanje studenata.

U ovim prijavama i spiskovima, koje je ovjerila svojim potpisom, navedeno je da je više studenata pristupilo polaganju ispita i položilo ih, iako to nisu učinili, saopšteno je Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Ona je bila predavač više nastavnih predmeta i studijskog programa Sestrinstvo na Visokoj međunarodnoj školi Cazin, a tereti se za produženo krivično djelo falsifikovanje službenih dokumenata.

Optužnica protiv nje je podignuta u avgustu 2025. godine.

Riječ je o nepravosnažnoj presudi na koju stranke imaju pravo žalbe Kantonalnom sudu u Bihaću u roku od 15 dana od dana primanja presude. 

(Srna)

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Cazin presuda profesorka falsifikat

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