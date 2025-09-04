Crna Gora stopirala priznavanje diploma iz Sokoca i poziva se na "Klaster"

Vlada Crne Gore donijela je na današnjoj sjednici odluku da, radi zaštite javnog interesa, privremeno obustavi priznavanje diploma u svrhu zapošljavanja, stečenih na Visokoj školi za uslužni biznis Istočno Sarajevo–Sokolac.

Izvor: Shutterstock

Ovo saznaju podgoričke "Vijesti", navodeći da je to prema istim izvorima predložilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), obrazlažući ovo činjenicom da dominantan broj diploma koje dolaze sa privatne ustanove iz Sokoca se tiču studija bezbjednosti i da je taj broj nesrazmjeran sa brojem diplomranih studenata na sličnim programima u Crnoj Gori.

Izvori redakcije navode i da je u junu na stupio na snagu novi Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, koji propisuje više uslova u postupku nostrifikacije diploma radi zapošljavanja, zbog čega je neophodno da ENIC centar MPNI pribavi dokaze o ispunjenosti svih tih kriterijuma.

Resor Anđele Jakšić Stojanović je početkom maja donio rješenja o prekidu priznavanja inostranih obrazovnih isprava za više od 120 medicinskih radnika koji su od polovine prošle godine donijeli uvjerenja o diplomiranju sa beogradske privatne Visoke medicinske škole "Milutin Milanković". Tada su saopštili da je MPNI je preko Ministarstva vanjskih poslova zatražilo provjeru vjerodostojnosti tih inostranih isprava, a da će postupak biti nastavljen tek nakon zvaničnog odgovora nadležnih organa iz Srbije.

MPNI je krajem prošle godine privremeno obustavilo i priznavanje obrazovnih isprava stečenih na šest privatnih ustanova visokog obrazovanja u BiH, sve dok tamošnji sudovi ne donesu presudu u predmetu "Klaster", u kojem se čelni ljudi tih fakulteta i univerziteta terete za trgovinu diplomama uglavnom ekonomske, pravne, tehničko-inženjerske i zdravstvene struke, kao i menadžmenta.