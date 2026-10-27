Od "Naših jedinstvenih žena" do konkretne podrške zdravlju

Tropic Maloprodaja nastavlja aktivnosti započete kampanjom, uz podršku zaposlenicama i članicama Kluba osmijeha

Izvor: Promo

Oktobar, mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke, dodatno podsjeća koliko je važno da briga o zdravlju žena ne traje samo jedan mjesec. U Tropic Maloprodaji ta podrška dobila je konkretan oblik još u martu, kroz kampanju „Naše jedinstvene žene“, a tokom oktobra dodatno je proširena i na članice Kluba osmijeha.

Povodom Međunarodnog dana žena, kompanija je u martu pokrenula kampanju „Naše jedinstvene žene“ predstavljajući priče koleginica koje su dio mnogo veće zajednice od više od tri hiljade žena zaposlenih u Tropic, mojMarket i Crvena jabuka marketima širom Bosne i Hercegovine. Uz njihove priče tada je najavljena i konkretna aktivnost - besplatan ultrazvučni pregled grudi za sve zaposlene žene koje žele da ga obave.

Od početka realizacije aktivnosti do danas pregled je obavilo 3212 zaposlenika, u saradnji sa partnerskim zdravstvenim ustanovama. Na taj način, poruka kampanje o zahvalnosti ženama koje svakodnevno grade kompaniju dobila je nastavak kroz podršku koja je neposredno usmjerena na njihovo zdravlje.

"Kada smo u martu govorili o našim jedinstvenim ženama, bilo nam je važno da ta priča ne ostane samo na riječima zahvalnosti. Željeli smo da iza nje stoji nešto konkretno i korisno za naše koleginice. Oktobar nas dodatno podsjeća na važnost brige o zdravlju žena i na vrijednost aktivnosti kojima tu brigu možemo podržati. Zato nam je posebno drago što smo podršku dodatno usmjerili i izvan kompanije, prema članicama Kluba osmijeha", poručila je Aleksandra Marković, PR Tropic Maloprodaje.

Upravo tokom oktobra kompanija je, u saradnji sa partnerskim klinikama Lenus, Intermed i Ultra Medica, poklonila ultrazvučni pregled grudi za 40 članica Kluba osmijeha. Ovom aktivnošću Tropic Maloprodaja želi da dio pažnje koju već usmjerava prema svojim zaposlenicama prenese i na žene koje su svakodnevno dio njihove zajednice.

Brojke i simbolične poruke koje prate oktobar jesu važan podsjetnik, ali suština je u tome da briga o zdravlju pronađe mjesto u svakodnevici. Upravo zato kompanija aktivnosti vezane za zdravlje zaposlenih posmatra važnim dijelom podrške svojim ljudima.

Kampanja "Naše jedinstvene žene" pokrenuta je u godini u kojoj Tropic Maloprodaja obilježava 40 godina poslovanja i posvećena je ženama koje su tokom četiri decenije svojim radom, iskustvom i svakodnevnim odnosom prema kolegama i kupcima gradile kompaniju.

Priča započeta predstavljanjem njihovih životnih i poslovnih iskustava tako se nastavlja aktivnostima koje podršku ženama pretvaraju u konkretne pogodnosti.