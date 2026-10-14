Novi Tropic stiže u East Sarajevo City Park

Tropic Maloprodaja 16. oktobra otvara novi Tropic market u East Sarajevo City Parku, na adresi Zmaj Jovina 4, donoseći kupcima u Istočnom Sarajevu prošireni koncept sa snažnim fokusom na svježe odjele, vlastitu proizvodnju i sadržaje prilagođene različitim potrebama.

Izvor: Tropic/Promo

Novi market donosi brojne novitete u ponudi i organizaciji svježih odjela, uz proizvode po kojima je Tropic već prepoznatljiv. Kupcima će na raspolaganju biti mesnica i ribarnica, pekara sa hljebom iz vlastite proizvodnje, svježe voće i povrće, slastičarna, sushi i pizza, dok će odjel gotovih jela donijeti proširen izbor obroka za svaki dan.

Posebna pažnja posvećena je tome da svježa ponuda prati različite potrebe kupaca: od namirnica koje mogu biti inspiracija za ručak ili večeru kod kuće, do gotovog obroka kada nema vremena za kuhanje. Novi market tako će objediniti svakodnevnu kupovinu, svježe pripremljenu hranu i dodatne sadržaje na jednom mjestu.

Dio koncepta je i reFresh coffee & juice bar, sa kafom i svježe cijeđenim sokovima, kao i prostor u kojem će kupci moći da naprave pauzu i konzumiraju hranu kupljenu u marketu.

"Željeli smo da na ovoj lokaciji kupcima ponudimo širi Tropic koncept i dodatno razvijemo upravo one segmente po kojima smo prepoznatljivi: svježu ponudu, vlastitu proizvodnju i kvalitetnu uslugu. Novi market donosi više mogućnosti za svakodnevnu kupovinu, ali i sadržaje zbog kojih će kupci moći da svrate po gotov obrok, kafu ili jednostavno pronađu inspiraciju za ono što žele pripremiti kod kuće", poručila je Aleksandra Marković, PR kompanije.

Dan otvaranja pratiće i poseban program za kupce. Svaka 100. kupovina biće gratis, a tokom dana biće organizovane promocije i degustacije proizvoda iz vlastite proizvodnje sa svježih odjela, kao i proizvoda koji su ekskluzivno dostupni u Tropic marketima. Otvaranje novog Tropica pratiće i posebna akcijska ponuda, pripremljena povodom dolaska novog marketa u East Sarajevo City Park.

Više detalja o novom konceptu, ponudi i sadržajima Tropic Maloprodaja predstaviće na sam dan otvaranja.