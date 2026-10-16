Tropic Maloprodaja otvorila je novi market u East Sarajevo City Parku, donoseći kupcima prošireni koncept, bogatu ponudu hrane pripremljene tokom dana, pažljivo odabran asortiman i dodatne sadržaje prilagođene različitim potrebama kupaca.

Izvor: Enida Kajević, Studio Soba

Novi market zamišljen je kao mjesto za kompletnu porodičnu kupovinu, ali i za sve one trenutke kada treba pronaći ideju za ručak, ponijeti već pripremljen obrok, napraviti pauzu uz kafu ili jednostavno probati nešto novo.

Posebna pažnja posvećena je odjelima hrane i ponudi koja nastaje upravo u marketu, uz kvalitetne namirnice za one koji obroke radije pripremaju kod kuće. Kupce očekuje više stotina svakodnevno pripremljenih opcija za obrok, od gotovih jela, salata, supa i čorbi, preko pekarskih i poslastičarskih proizvoda, do pizze i sushija. Ponuda gotovih jela dodatno je proširena i dostupna u praktičnim samouslužnim vitrinama, a među novitetima su i jela ispod sača. U pekari se svakodnevno priprema i hljeb iz Tropicove proizvodnje, uz širok izbor drugih pekarskih proizvoda.

Za kupce koji vole da sami pripreme obrok, tu su mesnica, ribarnica te bogat izbor voća i povrća. Na jednom mjestu tako se mogu pronaći i kvalitetne namirnice za kuhanje i praktične opcije za dane kada se nema vremena za pripremu obroka. Uz svakodnevni asortiman, Tropic kupcima donosi i proizvode zbog kojih vrijedi zastati pred policom i probati nešto novo. Zato dio ponude čine pažljivo odabrani proizvodi koji se ekskluzivno nalaze na policama marketa: od autentičnih grčkih i mediteranskih ukusa, preko premium maslinovih ulja i namaza, sve šireg izbora proizvoda iz segmenta osviještene prehrane, do selekcije kvalitetnih vinskih etiketa.

Vidi opis Otvoren novi Tropic market: Proširen koncept svježih odjela i novi sadržaji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Enida Kajević, Studio Soba Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Enida Kajević, Studio Soba Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Enida Kajević, Studio Soba Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Enida Kajević, Studio Soba Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Enida Kajević, Studio Soba Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Enida Kajević, Studio Soba Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Enida Kajević, Studio Soba Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Enida Kajević, Studio Soba Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Enida Kajević, Studio Soba Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dio koncepta je i reFresh coffee & juice bar, sa kafom i svježe cijeđenim sokovima, kao i prostor za konzumaciju u kojem kupci mogu napraviti pauzu i uživati u obroku koji su odabrali u marketu. Na taj način, uz klasičnu kupovinu, novi Tropic pruža prostor i za doručak, ručak, kafu ili kratki predah tokom dana.

„Željeli smo da novi Tropic market u East Sarajevo City Parku pokaže širinu našeg koncepta i kupcima pruži različite mogućnosti na jednom mjestu. Mnogo pažnje posvetili smo ponudi hrane: od kvalitetnih namirnica za pripremu kod kuće do više stotina opcija koje svakodnevno pripremamo za one dane kada kupci žele dobar obrok, ali nemaju vremena za kuhanje. Uz to, u ovom marketu donosimo pažljivo biran asortiman i dodatne sadržaje koji kupovinu čine praktičnijom i zanimljivijom. Vjerujemo da upravo spoj kvaliteta, izbora, praktičnosti i dobre usluge najbolje opisuje ono što želimo da ponudimo na ovoj lokaciji,“ izjavila je Aleksandra Marković, PR Tropic Maloprodaje.

Iza novog marketa stoji tim od više od 100 zaposlenih koji će svakodnevno brinuti o pripremi proizvoda, kvalitetu ponude i usluzi na svim odjelima. Brojan tim posebno je važan za objekat u kojem se veliki dio hrane priprema tokom dana i u kojem kvalitet usluge ima jednako važno mjesto kao i širina asortimana.

Prvi dan rada prati i poseban program za kupce. Tokom dana organizovane su promocije i degustacije proizvoda pripremljenih u marketu, kao i dijela ekskluzivnog asortimana, dok je svaka 100. kupovina gratis. Za prve sedmice rada marketa, za kupce je pripremljena i posebna akcijska ponuda.

Novi Tropic u East Sarajevo City Parku tako objedinjuje svakodnevnu porodičnu kupovinu, veliki izbor pripremljenih obroka, kvalitetne namirnice, pažljivo birane proizvode i sadržaje koji kupcima daju više mogućnosti tokom cijelog dana. Kupci novi market mogu posjetiti od ponedjeljka do subote od 7 do 21 čas, a nedjeljom od 9 do 21 čas.

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