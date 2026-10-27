Kristofer Hil o rezultatima izbora u Srbiji: Pred novom vladom težak zadatak, ukazao na ključne izazove

Bivši američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil ocijenio je da Srbiju nakon parlamentarnih izbora očekuje period političke neizvjesnosti, tokom kojeg će nova vlast morati da očuva ekonomske rezultate i obnovi institucije.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

"Poraz vladajuće stranke Aleksandra Vučića od koalicije koju predvode studenti uveo je Srbiju u neizvjesnu političku budućnost, koja će staviti na probu optimizam i energiju - tako očigledne tokom dvogodišnjih studentskih uličnih demonstracija", piše za Atlantski savez bivši ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil.

Pred novom vladom stoji zahtjevan zadatak, dodaje on, da očuva teško stečene ekonomske uspjehe Srbije, a istovremeno obnovi političke institucije i građanski život u zemlji.

"Studentska lista - Studenti pobeđuju" ostvarila je izvanredan uspjeh. Ova energična koalicija uživala je široku podršku javnosti, koja se proširila izvan Beograda i drugih velikih gradova, obuhvativši i glasače u ruralnim sredinama. Tradicionalne opozicione stranke u Srbiji često su zanemarivale seoska područja. Danas su neke od tih tradicionalnih stranaka doživjele potpuni slom, ne uspjevši čak ni da pređu cenzus potreban za ulazak u parlament. Kao da su željeli dodatno da istaknu njihove ranije neuspjehe, predstavnici "Studentske liste" najavili su da u svoju vladu neće prihvatiti ni Vučićeve pristalice, ni one koji su podržavali tradicionalnu opoziciju", navodi Hil.

Pretvaranje pokretovog niza anti-Vučić parola u vladine politike i programe, dodaje, koji zastupaju interese njegove široke koalicije, predstavljaće izazov.

"Iako je opšti smjer pokreta približavanje evropskim stavovima, ta orijentacija se ne može uzeti zdravo za gotovo, s obzirom na raznovrsne struje unutar ove formacije. Neke od "stalnoprisutnih" tema srpske politike - poput Kosova, koje predstavlja emotivno najosjetljivije pitanje državne politike, kao i Vučićevog balansiranja između Istoka i Zapada - vjerovatno će, u nekom obliku, ostati prisutne", ukazuje Hil.

Ipak, navodi on, nema sumnje da svi Srbi mogu biti veoma ponosni na to što su izbori protekli glatko, uz, po svemu sudeći, veoma malo slučajeva prevara i nepravilnosti - uprkos tome što su pristalice "Studentske liste" samo nekoliko dana ranije predviđale da će ih biti mnogo.

"Takođe, Vučićev govor u kojem je priznao poraz - kratak, jasan i konkretan - dočekan je kao pozitivan pomak od strane onih koji su strahovali od dugotrajnog perioda nestabilnosti. Srbiji će biti potrebna pomoć u ovoj osjetljivoj transformaciji, a pogledi mnogih Srba biće upereni ka EU, u nadi da će ona ubrzati proces integracije. Srbija koja je integrisana u EU i čvrsto povezana sa njom donijeće korist cijelom regionu", zaključuje Hil.

(Mondo)