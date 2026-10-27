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Prijave protiv ministra Đurića i više ambasadora: Tužilaštvo formiralo predmete

Prijave protiv ministra Đurića i više ambasadora: Tužilaštvo formiralo predmete

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije formiralo je predmete protiv ministra spoljnih poslova Marka Đurića i niza ambasadora zbog sumnje u zloupotrebu i povredu izbornih prava.

Prijave protiv ministra Đurića i više ambasadora: Tužilaštvo formiralo predmete Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović/Kurir/Petar Aleksić

Javno tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal formiralo je predmete povodom krivičnih prijava podnesenih protiv više ambasadora, ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića i službenika tog ministarstva zbog zloupotrebe službenog položaja i povrede izbornih prava, saopšteno je iz ovog tužilaštva.

Tužilaštvo je najprije formiralo predmete povodom dvije krivične prijave podnesene protiv ambasadora Srbije u Slovačkoj Aleksandra Nakića i ambasadora u SAD Dragana Šutanovca zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelom povreda prava glasanja.

Radi daljeg postupanja i vođenja predistražnog postupka, ovo tužilaštvo je uputilo zahtjev za pružanje potrebnih obavještenja Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i Republičkoj izbornoj komisiji, saopšteno je iz ovog tužilaštva.

Nakon toga, Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal dostavljeno je još 13 krivičnih prijava.

Među njima su prijave protiv ambasadora u Francuskoj Ane Hrustanović, u Rumuniji Dragana Simeunovića, u Švajcarskoj Ivana Trifunovića, u Bugarskoj Milana Ravića, u Crnoj Gori Nebojše Rodića, u Australiji Radeta Stefanovića, u Kanadi Stefana Tomaševića i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Vladimira Marića.

Oni se terete za krivična djela zloupotreba službenog položaja, povreda prava glasanja i sprečavanje održavanja glasanja.

Krivične prijave podnesene su i protiv ministra spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marka Đurića, načelnika Odjeljenja za bezbjednost u Generalnom sekretarijatu Ministarstva spoljnih poslova Veska Radovića, kao i vršioca dužnosti generalnog sekretara u tom ministarstvu Dušana Kozareva.

Đurić i Radović su osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja i povredu prava glasanja, dok se Kozarev tereti za zloupotrebu službenog položaja.

Odmah po prijemu krivičnih prijava u rad, postupajući javni tužilac za organizovani kriminal preduzeo je hitno prikupljanje informacija i zatražio vršenje provjera od Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, podnošenjem zahtjeva za prikupljanje potrebnih obavještenja.

Postupci su pokrenuti shodno Opštem obaveznom uputstvu Vrhovnog javnog tužilaštva Srbije koje se odnosi na postupanje tužilaca tokom predistražnog ili krivičnog postupka za krivična djela protiv izbornih prava propisanih Krivičnim zakonikom, kao i za druga djela koja se zbog umišljaja ili načina izvršenja mogu smatrati pokušanim ili izvršenim u vezi sa izbornim pravima punoljetnih državljana Srbije.

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