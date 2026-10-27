Mevlid Jašarević ostaje u zatvoru: Sud BiH mu odredio privremeni pritvor

Sud BiH odredio je pritvor Mevlidu Jašareviću čije su izručenje zatražile Sjedinjene Države zbog optužbi za pokušaj ubistva američkih službenika i zaposlenih u Ambasadi u Sarajevu.

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Jašareviću je danas, nakon održanog ročišta po prijedlogu Tužilaštva BiH, određen privremeni pritvor koji može trajati 18 dana, odnosno do 13. novembra ili do nove odluke Suda BiH.

Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje, saopšteno je iz Suda BiH.

Jašareviću danas ističe zatvorska kazna od 15 godina za terorizam na koju je osuđen jer je 28. oktobra 2011. godine iz automatske puške pucao na Ambasadu SAD u Sarajevu.

Advokat Alma Tabaković obaviještena je juče poslije podne da SAD traže da se Jašarević zadrži u pritvoru.

Sud BiH juče je prvostepeno oslobodio Jašarevića optužbe da je u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u Vojkovićima prijetio osoblju i pokušao ga spriječiti u vršenju službenih radnji.

(Srna)