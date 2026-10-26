Mevlid Jašarević oslobođen optužbe za prijetnje osoblju zatvora: Sutra izlazi na slobodu

Sud BiH izrekao je prvostepenu presudu kojom je Mevlid Jašarević oslobođen optužbe za prijetnje osoblju u zatvoru u Vojkovićima.

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Sud BiH danas je izrekao prvostepenu presudu kojom je Mevlid Jašarević oslobođen optužbe da je u zatvoru u Vojkovićima prijetio osoblju i pokušao ga spriječiti u vršenju službenih radnji. Ova presuda nije pravosnažna.

Jašarević se teretio za krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. Prema optužnici, on je u novembru i decembru 2024. godine, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera (ZIKS), u dva navrata silom, prijetnjom da će upotrijebiti silu i pokušajem fizičkog nasrtaja pokušao spriječiti stručno osoblje Zavoda u vršenju službenih radnji. Prvi slučaj se desio tokom redovnog razgovora osoblja s njim, a drugi tokom razgovora osoblja s drugim zatvorenikom.

Jašarević bi sutra, 27. oktobra, trebao izaći iz državnog zatvora u Vojkovićima, gdje je odslužio 15-godišnju kaznu zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, koji je počinio 28. oktobra 2011. godine.

Sud BiH mu je u ovom postupku ranije odredio mjeru obaveznog javljanja nadležnom državnom organu nakon izlaska iz zatvora. Ta mjera, prema ranijoj odluci suda, može ostati na snazi do okončanja postupka ili do drugačije odluke suda.