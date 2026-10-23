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Sud BiH u ponedjeljak izriče presudu Mevlidu Jašareviću

Sud BiH u ponedjeljak izriče presudu Mevlidu Jašareviću

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Sud BiH će u ponedjeljak, 26. oktobra, izreći prvostepenu presudu osuđenom teroristi Mevlidu Jašareviću koji se tereti da je na izdržavanju zatvorske kazne počinio krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Mevlid Jašarević Izvor: YouTube/Oslobođenje/screenshot

Prema optužnici, Jašarević je u novembru i decembru 2024. godine u zatvoru u Vojkovićima svjesno i namjerno u dva navrata zatvorskom osoblju prijetio upotrebom sile, te pokušajem fizičkog nasrtaja pokušao spriječiti službena lica u vršenju radnji koje su preduzimali u okviru svojih ovlašćenja.

Izricanje kazne zakazano je za 9.30 časova, najavljeno je iz Suda BiH.

Jašareviću /38/ 27. oktobra ističe pravosnažna presuda Suda BiH na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine.

Jašarević je osuđen jer je iz automatske puške ispalio više od 100 metaka prema zgradi ambasade, pri čemu je teže ranio policajca Mirsada Velića.

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