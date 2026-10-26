logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mevlid Jašarević ipak ne ide na slobodu? Amerika zatražila izručenje

Mevlid Jašarević ipak ne ide na slobodu? Amerika zatražila izručenje

Autor Dragana Božić Izvor Radio slobodna Evropa
0

Vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama od Bosne i Hercegovine traže izručenje Mevlida Jašarevića koji je 2011. godine izveo teroristički napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu.

Amerika traži izručenje Mevlida Jašarevića Izvor: YouTube/Screenshot

Kako piše Radio Slobodna Evropa, vlasti u SAD-u traže izručenje Jašarevića zbog optužnice za pokušaj ubistva američkih službenika tokom ovog napada.

Zahtjev za izručenje upućen je dan pred istek njegove 15-godišnje zatvorske kazne na koju ga je osudio Sud BiH upravo zbog terorističkog napada na američku ambasadu u BiH.

Ročište za određenje ekstradicijskog pritvora biće održano već sutra ujutro.

Optužnica protiv Jašarevića je u SAD-u podignuta još 2012. godine, a na teret su mu stavljena krivična djela pokušaja ubistva američkih službenika, napada smrtonosnim oružjem na američke službenike i zaposlenike, uništavanja imovine te krivičnih djela povezanih s upotrebom vatrenog oružja.

Optužnicu koju su podnijele pravosudne institucije u BiH, a na osnovu koje je Jašarević i osuđen na 15-godišnju zatvorsku kaznu, su podržale vlasti u SAD-u kada je podignuta.

Podsjetimo, Jašarević je bio optužen i da je tokom 2024. godine ometao rad odgojiteljica u državnom zatvoru te im upućivao prijetnje i uvrede nakon što mu je zabranjen pisani i telefonski kontakt s obitelji i drugim osobama.

Ipak, Sud BiH je oslobodio Jašarevića ovih optužbi. Ova odluka je prvostepena i Tužilaštvo BiH ima pravo žalbe.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mevlid Jašarević SAD izručenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ