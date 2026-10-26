Mevlid Jašarević ipak ne ide na slobodu? Amerika zatražila izručenje

Vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama od Bosne i Hercegovine traže izručenje Mevlida Jašarevića koji je 2011. godine izveo teroristički napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu.

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Kako piše Radio Slobodna Evropa, vlasti u SAD-u traže izručenje Jašarevića zbog optužnice za pokušaj ubistva američkih službenika tokom ovog napada.

Zahtjev za izručenje upućen je dan pred istek njegove 15-godišnje zatvorske kazne na koju ga je osudio Sud BiH upravo zbog terorističkog napada na američku ambasadu u BiH.

Ročište za određenje ekstradicijskog pritvora biće održano već sutra ujutro.

Optužnica protiv Jašarevića je u SAD-u podignuta još 2012. godine, a na teret su mu stavljena krivična djela pokušaja ubistva američkih službenika, napada smrtonosnim oružjem na američke službenike i zaposlenike, uništavanja imovine te krivičnih djela povezanih s upotrebom vatrenog oružja.

Optužnicu koju su podnijele pravosudne institucije u BiH, a na osnovu koje je Jašarević i osuđen na 15-godišnju zatvorsku kaznu, su podržale vlasti u SAD-u kada je podignuta.

Podsjetimo, Jašarević je bio optužen i da je tokom 2024. godine ometao rad odgojiteljica u državnom zatvoru te im upućivao prijetnje i uvrede nakon što mu je zabranjen pisani i telefonski kontakt s obitelji i drugim osobama.

Ipak, Sud BiH je oslobodio Jašarevića ovih optužbi. Ova odluka je prvostepena i Tužilaštvo BiH ima pravo žalbe.

(Mondo)