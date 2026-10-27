Vojnici strahuju od zime: U kasarni "Kozara" nijedan kotao nije bezbjedan za rad

Nijedan kotao u kasarni "Kozara" u Banjaluci nije siguran za puštanje u pogon, utvrdio je parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović.

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Profesionalna vojna lica koja rade i borave na ovoj lokaciji iskazala su zabrinutost u vezi sa grijanjem, posebno jer se rješenje ne nazire u skorije vrijeme, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine.

Tokom posjete Šiljegovića banjalučkoj kasarni naglašeno je da će se od Ministarstva odbrane u Savjetu ministara tražiti proaktivnije djelovanje kako bi se riješio dugogodišnjeg problema grijanja u kasarni "Kozara".

Šiljegović je boravio u komandi Šeste pješadijske brigade, a posjetio je i Brigadu vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane u sastavu Operativne komande Oružanih snaga BiH, te Šesti logistički bataljon Komande za podršku OS BiH.

Cilj posjete bio je uvid u stanje u ovim jedinicama u pogledu uslova boravka i rada pripadnika OS BiH, te procjena poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda profesionalnih vojnih lica.

Parlamentarni vojni povjerenik BiH okarakterisao je kao posebno bitan doprinos brigada vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane tokom 2026. godine u pogledu pomoći civilnom stanovništvu u gašenju požara, kao i ostalih jedinica Oružanih snaga BiH koje su iskazale maksimalno zalaganje.

Posjetama su prisustvovali načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnik Gojko Knežević, komandant Operativne komande general-major Mirzet Lubenović, komandant Šeste pješadijske brigade Operativne komande brigadni general Milorad Krajšumović, te komandant brigada vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane OS BiH pukovnik Radenko Prerad.

(Srna)