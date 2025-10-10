Neobičan prizor na autoputu: Borbeni avion iz Laktaša stigao "pješke" i postao muzejski eksponat (VIDEO)

Stanovnici Laktaša i Banjaluke, ali i putnici koji su se noćas kretali između ova dva grada, imali su priliku da svjedoče nesvakidašnjem prizoru – borbeni avion prevezen je drumom sa aerodroma u Mahovljanima do kasarne "Kozara" u Banjaluci.

Izvor: Facebook stranica BL Vijesti / screenshot

Radi se o jurišnom avionu jugoslovenske proizvodnje J-22 Orao, koji je rashodovan i godinama stajao na banjalučkom aerodromu.

Tokom noći između 9. i 10. oktobra prevezen je u Muzej Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH, gdje će biti izložen zajedno sa drugim eksponatima nekadašnje Vojske Republike Srpske (VRS).

Ovaj avion je jedan od oko petnaestak letjelica koje su tokom rata pripadale VRS, a koje već godinama stoje na aerodromu Mahovljani.

Kako su ranije potvrdili iz Ministarstva odbrane BiH, ti avioni su odavno proglašeni viškom i neće se vraćati u upotrebu.

Novi eksponat dodatno je obogatio postavku muzeja u kasarni Kozara, u kojem su izloženi primjerci naoružanja i vojne opreme korištene u proteklom ratu.

(Nezavisne)