logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neobičan prizor na autoputu: Borbeni avion iz Laktaša stigao "pješke" i postao muzejski eksponat (VIDEO)

Neobičan prizor na autoputu: Borbeni avion iz Laktaša stigao "pješke" i postao muzejski eksponat (VIDEO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Stanovnici Laktaša i Banjaluke, ali i putnici koji su se noćas kretali između ova dva grada, imali su priliku da svjedoče nesvakidašnjem prizoru – borbeni avion prevezen je drumom sa aerodroma u Mahovljanima do kasarne "Kozara" u Banjaluci.

Avion autoputem vožen iz laktaša do banjaluke Izvor: Facebook stranica BL Vijesti / screenshot

Radi se o jurišnom avionu jugoslovenske proizvodnje J-22 Orao, koji je rashodovan i godinama stajao na banjalučkom aerodromu.

Tokom noći između 9. i 10. oktobra prevezen je u Muzej Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH, gdje će biti izložen zajedno sa drugim eksponatima nekadašnje Vojske Republike Srpske (VRS).

Ovaj avion je jedan od oko petnaestak letjelica koje su tokom rata pripadale VRS, a koje već godinama stoje na aerodromu Mahovljani.

Kako su ranije potvrdili iz Ministarstva odbrane BiH, ti avioni su odavno proglašeni viškom i neće se vraćati u upotrebu.

Novi eksponat dodatno je obogatio postavku muzeja u kasarni Kozara, u kojem su izloženi primjerci naoružanja i vojne opreme korištene u proteklom ratu.

(Nezavisne)

Možda će vas zanimati

Tagovi

avion mahovljani Kasarna Kozara muzej

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ