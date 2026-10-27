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Majkrosoft nudi otpremnine za čak 60.000 ljudi: Otkazan masovni broj radnih mjesta zbog vještačke inteligencije

Majkrosoft nudi otpremnine za čak 60.000 ljudi: Otkazan masovni broj radnih mjesta zbog vještačke inteligencije

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Kompanija Majkrosoft ponudila je dobrovoljne otpremnine za oko 60.000 radnika širom svijeta kako bi finansirala masivna ulaganja u vještačku inteligenciju od 175 milijardi dolara.

Majkrosoft nudi otpremnine za čak 60.000 ljudi Izvor: 24K-Production/Shutterstock

Američka kompanija Majkrosoft saopštila je da nudi dobrovoljne otpremnine za oko 60.000 zaposlenih, što je više od četvrtine njene globalne radne snage, kako bi smanjila troškove i pomogla u finansiranju svojih masovnih ulaganja u vještačku inteligenciju (AI).

​Pravo na ponudu ima osoblje proizvođača Windows, uključujući zaposlene u odjeljenjima za AI iskustva, Copilot, finansije, ljudske resurse, Xbox i Windows + Devices, prenosi Rojters. Odjeljenja marketinga, komercijalnog poslovanja i bezbijednosti biće izuzeta.

​"Ova ponuda daje novu mogućnost zaposlenima, koji možda razmišljaju o budućnosti van kompanije, da taj prelaz ostvare sada uz našu podršku. Takođe, daje mogućnost organizacijama da prilagode svoju radnu snagu promjenjivim potrebama", navodi se u dopisu zaposlenima.

Kompanija je prognozirala 175 milijardi dolara kapitalnih rashoda za kalendarsku 2026. godinu.​

Prema posljednjim podacima, Majkrosoft širom svijeta ima oko 223.000 zaposlenih na puno radno vrijeme.

(Mondo)

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Tagovi

majkrosoft otkaz radnici vještačka inteligencija

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