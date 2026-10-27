Majkrosoft nudi otpremnine za čak 60.000 ljudi: Otkazan masovni broj radnih mjesta zbog vještačke inteligencije

Kompanija Majkrosoft ponudila je dobrovoljne otpremnine za oko 60.000 radnika širom svijeta kako bi finansirala masivna ulaganja u vještačku inteligenciju od 175 milijardi dolara.
Američka kompanija Majkrosoft saopštila je da nudi dobrovoljne otpremnine za oko 60.000 zaposlenih, što je više od četvrtine njene globalne radne snage, kako bi smanjila troškove i pomogla u finansiranju svojih masovnih ulaganja u vještačku inteligenciju (AI).
Pravo na ponudu ima osoblje proizvođača Windows, uključujući zaposlene u odjeljenjima za AI iskustva, Copilot, finansije, ljudske resurse, Xbox i Windows + Devices, prenosi Rojters. Odjeljenja marketinga, komercijalnog poslovanja i bezbijednosti biće izuzeta.
"Ova ponuda daje novu mogućnost zaposlenima, koji možda razmišljaju o budućnosti van kompanije, da taj prelaz ostvare sada uz našu podršku. Takođe, daje mogućnost organizacijama da prilagode svoju radnu snagu promjenjivim potrebama", navodi se u dopisu zaposlenima.
Kompanija je prognozirala 175 milijardi dolara kapitalnih rashoda za kalendarsku 2026. godinu.
Prema posljednjim podacima, Majkrosoft širom svijeta ima oko 223.000 zaposlenih na puno radno vrijeme.
(Mondo)