Sprema se poskupljenje: Od 1. januara nove akcize na cigarete i duvan

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas specifične i minimalne akcize na cigarete i duvan za pušenje.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Prema usvojenoj odluci, od 1. januara 2027. godine minimalna akciza iznosiće 197,50 KM za 1.000 komada cigareta, odnosno 3,95 KM za pakovanje cigareta od 20 komada.

Novom odlukom specifična akciza ostala je na istom nivou, odnosno 1,65 KM za pakovanje cigareta od 20 komada, dok se akciza na duvan za pušenje utvrđuje u iznosu od 80 odsto minimalne akcize i iznosiće 158 KM po kilogramu.

Ova odluka biće objavljena i na internet stranici UIO BiH, gdje će proizvođači i distributeri imati sva potrebna uputstva o svojim obavezama i rokovima za dostavu popisnih listi u vezi sa zalihama i eventualnim novim formiranjem maloprodajnih cijena, saopšteno je iz Kabineta ministra finansija i trezora u Savjetu ministara.

Upravno odbor UIO BiH danas je na elektronskoj sjednici usvojio i odluku o visini stope kompenzatorne kamate od 1. jula do 31. decembra, koja ostala na istom nivou i iznosi 12 odsto.

Na sjednici su usvojene i izmjene Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO, a koje se odnose na šifre novih organizacionih jedinica na graničnim prelazima.

Svi danas usvojeni podzakonski akti biće objavljeni u "Službenom glasniku BiH".