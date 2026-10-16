Od Egipta i Indije do Vijetnama i Moldavije, ove zemlje izdvajaju se po nižim troškovima života.

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Dok u mnogim dijelovima svijeta cijene stanovanja, hrane i računa neprestano opterećuju kućni budžet, postoje države u kojima su svakodnevni troškovi znatno niži. Upravo zbog toga pojedine zemlje privlače ljude koji rade na daljinu, penzionere i sve one koji razmišljaju o preseljenju u sredinu u kojoj bi njihov novac mogao da vrijedi više.

Prema rangiranju sajta WhereNext za 2026. godinu, koje obuhvata 95 država, među najjeftinijim zemljama za život nalaze se Egipat, Indija, Šri Lanka, Mjanmar i Nepal. U širem izboru pristupačnih destinacija izdvajaju se i Vijetnam, Turska, Gruzija i Moldavija. Rangiranje uzima u obzir troškove stanovanja, hrane, prevoza i drugih svakodnevnih potreba, ali se procjene razlikuju u zavisnosti od korišćene metodologije.

1. Egipat

Egipat se nalazi na prvom mjestu rangiranja sajta WhereNext, koje procjenjuje troškove života u 95 država. Prema njihovom modelu, mjesečni troškovi za jednu osobu iznose oko 600 evra, uz uračunate osnovne kategorije potrošnje. Ovaj iznos predstavlja procjenu, a ne garantovani budžet za svakog stanovnika ili stranca.

Vidi opis 5 država u kojima je najjeftinije živjeti: Ovdje je dovoljno 600 evra mjesečno Temperatura u Egiptu u novembru je oko 25 stepeni. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock.com/Thomas Wyness Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Shutterstock.com/AAR Studio Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Youtube/You Asked For It/Printscreen Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: ShutterStock.com Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Shutterstock/Peyker Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Shutterstock/Oleg_P Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Red Sea Governorate Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Youtube/ elbayt real estate /Screenshot Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/ConnolyCove Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 14 / 14

Hrana, lokalni prevoz i pojedine usluge su pristupačniji nego u mnogim evropskim zemljama. Ipak, život u Kairu razlikuje se od života u manjim gradovima, dok turistička mjesta imaju drugačiju strukturu cijena.

Za one koji razmišljaju o preseljenju, uzmite u obzir i lokalne zarade, dostupnost zdravstvenih usluga, troškove stanovanja i uslove boravka. Niske cijene svakodnevnih proizvoda same po sebi ne znače da će svaki oblik života u ovoj zemlji da bude jeftin.

2. Indija

Indija je još jedna država koja se nalazi pri vrhu međunarodnih rangiranja pristupačnosti. Velike razlike u cijenama između gradova i regiona omogućavaju veoma različite stilove života, od jednostavnijih i povoljnijih do znatno skupljih. Lokalna hrana, javni prevoz i pojedine usluge su veoma pristupačni. Međutim, život u Mumbaju, jednom od najvažnijih poslovnih i finansijskih centara zemlje, ne može da se poredi sa životom u manjim gradovima, gdje su troškovi stanovanja često niži.

Prema procjeni sajta, mjesečni troškovi za jednu osobu u Indiji iznose oko 650 evra. Indija, osim toga, ima velike razlike u infrastrukturi, kvalitetu vazduha i dostupnosti zdravstvene zaštite, pa je izbor konkretne lokacije posebno važan.

3. Šri Lanka

Šri Lanka je među azijskim državama koje privlače pažnju ljudi zainteresovanih za sporiji tempo života, tropsku klimu i niže svakodnevne troškove. Lokalna hrana i prevoz su povoljni, dok cijene stanovanja zavise od toga da li se bira gradska sredina, unutrašnjost ostrva ili popularno primorsko mjesto. Turističke četvrti i smještaj namijenjen strancima mogu da budu znatno skuplji od opcija koje koriste lokalni stanovnici.

Prema istom rangiranju, procijenjeni mjesečni troškovi života za jednu osobu iznose oko 650 dolara. Ipak, prije preseljenja razmotrite dostupnost zdravstvene zaštite, mogućnosti zaposlenja i uslove za dugoročan boravak. Tropska klima i niže cijene nisu dovoljni da bi se procijenilo da li je neka zemlja dobar izbor za trajni život.

4. Vijetnam

Vijetnam se često izdvaja među destinacijama koje nude povoljniji svakodnevni život. Lokalna hrana, gradski prevoz i pojedine usluge mogu da budu znatno jeftiniji nego u zapadnoj Evropi. Gradovi poput Hanoja i Da Nanga privlače strance koji žele da žive u velikim urbanim sredinama, ali istovremeno imaju pristup prirodi, moru i drugačijem kulturnom okruženju. Da Nang je posebno zanimljiv zbog položaja na obali i razvijene ponude za posjetioce i ljude koji rade na daljinu.

Mjesečni troškovi života u Vijetnamu iznose oko 800 evra za jednu osobu. Naravno, stvarni budžet zavisi od toga da li osoba iznajmljuje stan u centru grada, koristi lokalne restorane ili bira skuplje sadržaje namijenjene strancima.

5. Bugarska

Bugarska je jedna od opcija za ljude koji žele da ostanu u Evropi, a traže niže troškove života nego u najskupljim državama kontinenta. Kao članica Evropske unije, privlačna je i zbog svog geografskog položaja i povezanosti sa drugim evropskim tržištima. Sofija je najveći poslovni centar zemlje, ali troškovi života su uglavnom niži u drugim gradovima. Plovdiv, na primjer, nudi urbani život, kulturne sadržaje i istorijsko jezgro, dok cijene stanovanja zavise od konkretnog dijela grada.

Vidi opis 5 država u kojima je najjeftinije živjeti: Ovdje je dovoljno 600 evra mjesečno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Peter Forsberg/People / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: SilvanBachmann/Shutterstock Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: trabantos/Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Fotokon/Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ecstk22/Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TinaSova20/Shutterstock Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: SilvanBachmann/Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Valentin Valkov/Shutterstock Br. slika: 9 9 / 9 AD

(MONDO)