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Otkriveno gdje su stranci najzadovoljniji životom: U ovoj zemlji čak 42 odsto njih želi da ostane zauvijek

Otkriveno gdje su stranci najzadovoljniji životom: U ovoj zemlji čak 42 odsto njih želi da ostane zauvijek

Izvor mondo.rs
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Sudeći po novom istraživanju, stranci koji žive na Tajlandu zadovoljniji su od svih ostalih.

Stranci koji žive na Tajlandu zadovoljniji su od svih ostalih. Izvor: Denis Costille/Shutterstock

Sreća je subjektivna, ali život na bujnim tropskim ostrvima i ukusna hrana vjerovatno su dobar početak za one koji se presele u inostranstvo. Prema izvještaju platforme InterNations, koja okuplja ljude koji žive van svoje zemlje, Tajland je na prvom mjestu po zadovoljstvu životom.

Čak 86 odsto ispitanih stranaca na Tajlandu izjavilo je da je zadovoljno životom u toj zemlji, dok je svjetski prosjek 70 odsto. Njih 42 odsto reklo je da bi želelo da tamo ostane zauvijek. Jedan od razloga za to jesu pristupačni troškovi života.

"Njihov novac tamo vrijedi više", navodi se u izvještaju, uz ocjenu da je Tajland najbolje rangiran u svijetu kada je riječ o troškovima života. Čak 85 odsto stranaca koji tamo žive pozitivno ocjenjuje te troškove, a stanovanje je najpristupačnije među svim zemljama obuhvaćenim istraživanjem.

Tajland je i među tri zemlje u kojima se stranci najlakše prilagođavaju životu. U toj kategoriji prvo mjesto zauzeo je Meksiko, dok su stanovnici Tajlanda ocijenjeni kao najljubazniji na svijetu. Tajlandski zdravstveni sistem zauzeo je sedmo mjesto, a kvalitet medicinske njege četvrto.

Ipak, Tajland je završio na poslednjem mjestu u kategoriji životne sredine i klime. Samo trećina ispitanih stranaca pozitivno je ocijenila kvalitet vazduha. Kao druge moguće poteškoće naveli su slobodu izražavanja, bankarske i administrativne procedure, kao i učenje tajlandskog jezika.

Među ispitanicima na Tajlandu, 40 odsto je u penziji, a 22 odsto se u tu zemlju preselilo upravo radi penzionisanja. U drugom istraživanju, sprovedenom prošle godine, Tajland je proglašen najboljim mjestom za penzionisanje u Aziji, takođe zahvaljujući pristupačnim troškovima života.

Iza Tajlanda nalazi se Panama, koja je zauzela drugo mjesto po zadovoljstvu stranaca koji u njoj žive, ali i prvo mjesto na ukupnoj listi najboljih zemalja za život u inostranstvu. Životom u Panami zadovoljno je 87 odsto ispitanika, dok je njih 90 odsto reklo da su prihodi kojima raspolaže njihovo domaćinstvo dovoljni za lagodan život.

Meksiko je treći po zadovoljstvu stranaca, a prvih pet zaokružuju Španija i Brazil.

Na dnu liste je Norveška, u kojoj su stranci najmanje zadovoljni životom. Slijede Švedska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo.

(MONDO)

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Tajland kvalitet života život

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