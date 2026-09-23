Šumom ili asfaltom do "krova Banjaluke"? Španska influenserka podijelila utiske sa Banj brda (VIDEO)

Španska putnica i travel blogerka Estrems, koja svoje avanture dijeli na svom Instagramu, posjetila je Banjaluku i na mrežama podijelila video sa utiscima u gradu na Vrbasu.

Izvor: Instagram/Screenshot/lassandaliasde

U svom kratkom putopisu, ona je akcenat stavila prvenstveno na zelenilo, rekreaciju i brojne mogućnosti za boravak u prirodi.

"Banjaluka je jako zelen grad, sa izrazito planinskim područjem i sa puno šuma", navela je Estrems na samom početku svog videa, snimajući se dok šeta kroz zelenu oazu.

Istražujući banjalučke staze, blogerka objašnjava kako grad nudi sjajne prilike za aktivan odmor i ljubitelje prirode.

"Imamo mnogo mogućnosti za treking rute", ističe ona, objašnjavajući da posjetioci mogu birati način na koji će stići do poznatih znamenitosti.

Kao jedan od glavnih ciljeva za šetače izdvaja uspon do Spomenika palim Krajišnicima na Banj brdu.

"Možete se popeti ovuda, kroz šumu, planinareći sve do skulpture", pojasnila je Estrems u svom putopisu.

Objašnjavajući da se do vrha može doći asfaltiranim putem ili kroz šumu, ona na kraju videa pita svoje pratioce: “Koji biste put vi odabrali? Šumu ili asfalt?”.