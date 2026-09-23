logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šumom ili asfaltom do "krova Banjaluke"? Španska influenserka podijelila utiske sa Banj brda (VIDEO)

Šumom ili asfaltom do "krova Banjaluke"? Španska influenserka podijelila utiske sa Banj brda (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Španska putnica i travel blogerka Estrems, koja svoje avanture dijeli na svom Instagramu, posjetila je Banjaluku i na mrežama podijelila video sa utiscima u gradu na Vrbasu.

Španska influenserka podijelila utiske sa Banj brda Izvor: Instagram/Screenshot/lassandaliasde

U svom kratkom putopisu, ona je akcenat stavila prvenstveno na zelenilo, rekreaciju i brojne mogućnosti za boravak u prirodi.

"Banjaluka je jako zelen grad, sa izrazito planinskim područjem i sa puno šuma", navela je Estrems na samom početku svog videa, snimajući se dok šeta kroz zelenu oazu.

Istražujući banjalučke staze, blogerka objašnjava kako grad nudi sjajne prilike za aktivan odmor i ljubitelje prirode.

"Imamo mnogo mogućnosti za treking rute", ističe ona, objašnjavajući da posjetioci mogu birati način na koji će stići do poznatih znamenitosti.

Kao jedan od glavnih ciljeva za šetače izdvaja uspon do Spomenika palim Krajišnicima na Banj brdu.

"Možete se popeti ovuda, kroz šumu, planinareći sve do skulpture", pojasnila je Estrems u svom putopisu.

Objašnjavajući da se do vrha može doći asfaltiranim putem ili kroz šumu, ona na kraju videa pita svoje pratioce: “Koji biste put vi odabrali? Šumu ili asfalt?”.

Možda će vas zanimati

Tagovi

influenseri Banjaluka Banj brdo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA