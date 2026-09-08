Ovo nisu Maldivi, već grčka plaža koja je raj za djecu: U septembru je najljepše, pijesak, plićak i toplo more

Plaža gdje je pijesak sitan, more tirkizno, a plićak dugačak, idealno za odmor sa djecom. Evo gdje da pronađete ovaj dragulj u Grčkoj...

Izvor: Youtube/Printscreen/Koneto

Ako ovog septembra želite da pobjegnete na more sa djecom, a pritom ne tražite samo lijepo mjesto već i plažu na kojoj mališani mogu bezbrižno da uživaju, Grčka i dalje ima adute koje vrijedi otkriti. Jedna od njih je plaža Kolimvisis, koja svojim izgledom lako može da podsjeti na egzotične destinacije.

Kolimvisis privlači pažnju prije svega bojom mora i izgledom obale. More je bistro i u lijepim danima poprima različite nijanse plave, dok svjetlija obala dodatno doprinosi utisku da ste mnogo dalje od Grčke.

Za porodice sa djecom posebno je zanimljivo to što septembar donosi drugačiju atmosferu

nego vrhunac sezone. Nema toliko velikih gužvi, temperature su prijatnije, a dani su i dalje dovoljno topli za kupanje i boravak na plaži.

Plaža Kolimvisis je biser za odmor sa djecom

Kolimvisis plaža, odnosno Ammoudia Beach, nalazi se u mjestu Ammoudia u Epiru, na oko 17–24 kilometra od Parge, u zavisnosti od polazne tačke i rute. Do nje se najlakše stiže automobilom, asfaltiranim putem iz pravca Parge, a u blizini plaže postoje parking mjesta.

Plaža je široka i duga, prekrivena sitnim pijeskom, a more je čisto i postepeno se produbljuje. Upravo je dug plićak jedan od glavnih razloga zbog kojih je Ammoudia posebno popularna među porodicama sa malom djecom, mališani mogu dugo da se igraju u vodi bez naglog prelaska u dubinu.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda plaža!

Plaža je uređena, sa dijelovima na kojima se iznajmljuju ležaljke i suncobrani, dok se u neposrednoj blizini nalaze kafići, barovi, restorani i prodavnice. Postoje i slobodni dijelovi na kojima možete postaviti sopstveni peškir i suncobran, pa nije neophodno koristiti organizovani dio plaže.

Posebna zanimljivost je što se odmah uz plažu nalazi ušće rijeke Aheron. Zbog toga Ammoudia nije zanimljiva samo za kupanje – iz ovog mjesta mogu se organizovati izleti čamcem i kajakom po rijeci, pa porodica može da spoji dan na plaži sa istraživanjem prirode.

Za roditelje je praktična i činjenica da je plaža prostrana, da ima parking u blizini i da su sadržaji na dohvat ruke. Ako putujete sa malom djecom, ipak je važno da ih i u plićaku stalno nadgledate, posebno zbog mogućih promjena dubine i talasa.