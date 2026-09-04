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Evropa nikad povoljnija: U septembru dan u najjeftinijem gradu košta manje od 60 evra

Evropa nikad povoljnija: U septembru dan u najjeftinijem gradu košta manje od 60 evra

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Ako planirate putovanje u septembru, nova analiza otkriva u kojim evropskim gradovima ćete dobiti najviše za svoj novac.

Najpovoljnije evropske destinacije u septembru Izvor: Giovanni Tarantelli/Shutterstock

Ljeto se bliži kraju, ali to ne znači da je završena i sezona putovanja. Naprotiv, septembar može da bude odličan mjesec za obilazak Evrope, jer su gužve manje, a cijene smještaja i drugih turističkih usluga uglavnom pristupačnije nego tokom jula i avgusta.

Nova analiza turističke kompanije Thomas Cook pokazala je da u Evropi postoji 12 gradova u kojima je za smeštaj, hranu, piće, gradski prevoz i obilazak znamenitosti potrebno manje od 100 evra dnevno po osobi.

Istraživanjem je obuhvaćena 51 evropska destinacija, a evo koja je dobila titulu najpovoljnije:

1. Tirana je najjeftinija

Najpovoljnija evropska destinacija za putovanje u septembru 2026. godine jeste Tirana. Prema rezultatima istraživanja, za jedan dan u glavnom gradu Albanije potrebno je oko 59 evra po osobi. Osim što je pristupačna, Tirana privlači turiste zanimljivom arhitekturom, živahnom kulturom ispijanja kafe i položajem koji omogućava relativno brz odlazak do plaža, jezera i nacionalnih parkova.

Albanija je posljednjih godina postala jedna od evropskih destinacija sa najbržim rastom broja turista. Uprkos tome, Tirana još nije dostigla nivo posjećenosti najpoznatijih evropskih prijestonica, pa putnicima pruža nešto mirnije iskustvo.

Veliki izbor hotela sa tri zvjezdice dodatno doprinosi pristupačnosti putovanja. Prosječna cijena noćenja početkom septembra iznosi oko 32 evra po osobi, što je značajno jer smještaj najčešće predstavlja najveću stavku u budžetu.

Povoljne su i cijene hrane i pića. Večera u pristupačnijem restoranu u prosjeku košta oko 9 evra, kafa približno 2 evra, dok je za lokalno pivo potrebno izdvojiti oko 1,50 evra.

2. Bukurešt

Drugo mjesto na listi zauzeo je Bukurešt, sa procijenjenim dnevnim troškom od oko 65 evra po osobi. Glavni grad Rumunije poznat je po neobičnoj kombinaciji različitih arhitektonskih stilova. Nekada je nosio nadimak "Mali Pariz", a među njegovim najpoznatijim znamenitostima nalaze se Palata parlamenta i neoklasični Rumunski ateneum.

Prosječna cijena noćenja iznosi približno 32 evra po osobi. Grad raspolaže velikim brojem hotela sa tri zvjezdice, dok se prosječna večera može pronaći za manje od 12 evra. Analiza pokazuje da istočnoevropski i turski gradovi i dalje nude najbolji odnos cijene i sadržaja. Ipak, zbog sve većeg broja turista, autori istraživanja upozoravaju da ove destinacije možda neće još dugo ostati toliko povoljne.

Najjeftiniji evropski gradovi za septembar 2026. godine:

  1. Tirana, Albanija - oko 59 evra dnevno
  2. Bukurešt, Rumunija - oko 65 evra
  3. Antalija, Turska - oko 77 evra
  4. Varšava, Poljska - oko 77 evra
  5. Istanbul, Turska - oko 82 evra
  6. Mugla, Turska - oko 87 evra
  7. Krakov, Poljska - oko 87 evra
  8. Vilnjus, Litvanija - oko 90 evra
  9. Frankfurt, Njemačka - oko 90 evra
  10. Lion, Francuska - oko 91 evro
  11. Talin, Estonija - oko 93 evra
  12. Iraklion, Grčka - oko 99 evra

Navedene sume predstavljaju procijenjeni dnevni trošak po osobi i obuhvataju noćenje u hotelu srednje kategorije, hranu i piće, lokalni prevoz i obilazak turističkih atrakcija. Avionske ili druge karte za dolazak do destinacije nisu uračunate.

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01:00
Prva računica: Koliko košta put do Tasosa?
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Evropa putovanja septembar

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