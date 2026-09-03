Ohridsko jezero proglašeno za najljepše u Evropi: Stranci oduševljeni prirodom i niskim cijenama

Nakon dužeg vremena, nepravedno zapostavljeno Ohridsko jezero konačno je našlo put do srca i evropskih turista.

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Više od milion turista svake godine posjeti Italiju, Španiju ili Francusku, koje važe za jedne od najatraktivnijih evropskih zemalja. Utisci su većinski nezaboravni, te mnogi naglašavaju da nisu mogli, a da ne zastanu kako pred arhitekturom gradova, tako ni pred prirodnim lepotama.

Posebno mjesto u srcu turista već dugi niz godina čini se da zauzimaju evropska jezera, od kojih se po svojoj ljepoti uglavnom posebno ističe italijansko jezero Komo. Ipak, nasuprot njemu, najljepšim mjestom u Evropi prema izboru putopisaca magazina Time Out proglašeno je Ohridsko jezero.

"Zamislite bistru, plavu vodu, planine u pozadini i obalu prošaranu istorijskim gradovima koji djeluju kao da su ostali zarobljeni u prošlosti" samo je jedan od opisa ovog balkanskog dragulja prirode na sajtu Time Out.

Istorija Ohrida datira čak od 9. vijeka

Na sjevernomakedonskoj strani, grad Ohrid je glavna zvijezda. Sa najmanje 2.400 godina istorije, a u antičko doba grad se zvao Lihnidos (od grčkog lychnos, "svjetlost").

U 9. vijeku, sa misionarima Svetim Klimentom i Naumom Ohridskim, učenicima braće Ćirila i Metodija, Ohrid postaje kolijevka slovenske pismenosti i odatle kreće obrazovanje na slovenskom jeziku koje će se proširiti na sve pravoslavne narode Balkana i Istočne Evrope.

Od 10. vijeka, Ohrid je centar makedonske države cara Samuila, koji je ovdje imao prijestonicu i izgradio tvrđavu koja danas nosi njegovo ime. Poslije vizantijskog osvajanja 1018. godine, grad ostaje sjedište Ohridske arhiepiskopije sve do 1767. godine.

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UNESCO je 1979. godine upisao Ohrid kao kulturno dobro, a 1980. dodao i prirodne vrijednosti jezera, čineći ga jednim od rijetkih mjesta sa "mješovitim" statusom, koji uključuje i kulturno i prirodno dobro.

Ovdje možete da provede dan kupajući se i istražujući drevne ruševine, a uveče možete da uživate u zalascima sunca iza planina, i sve to bez vrtoglavo visokih cijena kakve ćete pronaći u Lombardiji.

U top 10 i mjesto u Bosni i Hercegovini

Na visokom 5. mjestu liste magazina Time Out nalazi se istorijsko selo na Neretvi, Počitelj, prepoznatljivo po svojoj Sahat kuli. Pogledajte kompletnu listu:

Ohridsko jezero, Sjeverna Makedonija Termalni izvori Saturnija, Italija Džajant Kozvej, Sjeverna Irska Alberobelo, Italija Počitelj, Bosna i Hercegovina Norveški fjordovi, Norveška Kju Gardens, Ujedinjeno Kraljevstvo Kanal Prinsengraht, Holandija Dolina Mozela, Njemačka Kasa Batiljo, Španija

(MONDO)