Usred zelenila otvorilo se "oko Zemlje": Fotografije iz vazduha ostavljaju bez riječi

Na Azorskim ostrvima krije se gotovo nestvaran prirodni fenomen koji iz vazduha izgleda kao ogromno zeleno oko Zemlje.

Izvor: Fatih Gonul / AFP / Profimedia

Priroda je puna neobičnih pojava i zadivljujućih oblika koji ponekad djeluju gotovo nestvarno. Jedan takav prizor krije se na Azorskim ostrvima, gdje je vulkanska aktivnost tokom hiljada godina oblikovala pejzaž prepun kratera, jezera i drugih prirodnih pojava.

Usred bujnog zelenila Sao Migela, najvećeg ostrva Azorskog arhipelaga, nalazi se Lagoa do Pau Pique. Ovo malo kratersko jezero privlači pažnju posjetilaca prvenstveno zbog svog neobičnog oblika.

Smješteno je na oko 700 metara nadmorske visine, u krateru nekadašnjeg vulkana. Njegov gotovo savršeno kružni oblik naročito dolazi do izražaja kada se posmatra iz vazduha, jer se tada vidi čitav krater sa vodenom površinom u samom središtu.

Iz ptičje perspektive, voda okružena strmim zidovima kratera stvara zadivljujući prizor. Pejzaž podsjeća na ogromno zeleno oko, odnosno na prozor kroz koji bi moglo da se zaviri u unutrašnjost Zemlje.

Ovo jedinstveno kratersko jezero gotovo je potpuno okruglo i nalazi se unutar kratera ugašenog vulkana, koji pripada velikom vulkanskom sistemu Sete Sidades.

Azorska ostrva su prava laboratorija prirode

Azorski arhipelag nalazi se na geološki izuzetno zanimljivom području sjevernog Atlantika, gdje se susreću velike tektonske strukture. Upravo je vulkanska aktivnost tokom dugih vremenskih perioda stvorila ova ostrva, a njihova burna prošlost i danas je jasno vidljiva u pejzažu.

Među najprepoznatljivijim prizorima ostrva nalaze se velika kraterska jezera okružena zelenim padinama, ali se među njima kriju i znatno manje prirodne znamenitosti.

U drugom dijelu ostrva nalazi se Lagoa do Fogo, odnosno Vatreno jezero, koje ispunjava veliku vulkansku kotlinu i okruženo je gotovo netaknutom prirodom.

Potpuno drugačiji doživljaj pruža oblast Furnas, gdje na vulkansku aktivnost podsjećaju vreli izvori, fumarole i para koja se podiže iz zemlje.

(MONDO)