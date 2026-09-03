Koja je plaža idealna baš za vas? Novi vodič bira ljetovanje prema budžetu, raspoloženju i udaljenosti

Novi Skyscannerov alat omogućava putnicima da pronađu idealnu plažu prema raspoloženju, budžetu, terminu putovanja i udaljenosti – a među preporukama su i neke od najpotcenjenijih plaža svijeta.

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Od mirnih skrivenih uvala do živahnih karipskih plaža, novi Skajskenerov vodič Paradise Guide otkriva najbolje destinacije za različite tipove putnika.

Nije svaki odmor na plaži isti.

Ako za vas raj znači mirna uvala, dobra knjiga i tišina, verovatno ne biste željeli da završite na plaži prepunoj sadržaja za vodene sportove i klubova koji rade po cijeli dan.

Upravo tome služi novi Skyscannerov vodič Paradise Guide, koji putnicima pomaže da pronađu plažu koja najviše odgovara njihovim željama, od budžeta i termina putovanja do atmosfere koju očekuju od odmora.

Novi interaktivni alat na Skyscannerovom sajtu najprije traži da izaberete mjesec u kojem planirate putovanje, a zatim i atmosferu koju želite na plaži.

Možete da birate između četiri opcije: "mirno i opušteno", "živahno i društveno", "prilagođeno porodicama" i "avanturistički".

Zatim birate sadržaje koji su vam najvažniji, poput ležaljki, spasilaca, barova i restorana ili mogućnosti za bavljenje vodenim sportovima.

Nakon toga unosite aerodrom sa kojeg putujete i birate da li želite kraće ili duže putovanje avionom, odnosno da li vam je svejedno. Možete da navedete i koliko ste vremena spremni da putujete od aerodroma do same plaže.

Na kraju dolazi pitanje budžeta.

Kada unesete sve podatke, vodič prikazuje destinacije koje najbolje odgovaraju vašim kriterijumima, zajedno sa informacijama o najboljim mjesecima za posjetu, prosečnoj temperaturi i trajanju leta.

Povodom predstavljanja ovog alata, Skyscanner je izdvojio i neke od najpopularnijih plaža u Velikoj Britaniji i širom svijeta, ali i destinacije koje nisu toliko poznate.

Najbolje plaže u Velikoj Britaniji

Britanske plaže možda nisu prvi izbor međunarodnih turista, ali nude izuzetno različite pejzaže - od prostranih, gotovo netaknutih peščanih obala do skrivenih uvala.

Skyscanner je analizirao različite pokazatelje, uključujući prosečne temperature vazduha i mora, dostupnost ležaljki i ocjene posjetilaca, i izdvojio tri najbolje plaže.

Sandbanks Beach, Dorset, Engleska

Na južnoj obali Engleske nalazi se plaža Sandbanks, poznata po čistom pijesku sa blagim nagibom, koji je pogodan za kupanje i vodene sportove, ali i za porodice sa djecom.

Ova popularna plaža u Dorsetu godinama ima Plavu zastavu, zahvaljujući kvalitetu vode i dobroj infrastrukturi.

Tokom glavne sezone prosječna temperatura iznosi 20,8 stepeni Celzijusa, dok na Tripadvisoru ima ocenu 4,6. Lako je dostupna, jer se od aerodroma u Bornmutu do nje stiže za oko 25 minuta.

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Botany Bay, Kent, Engleska

Na obali Kenta nalazi se Botany Bay, poznat po upečatljivim belim krečnjačkim liticama i zlatnom pijesku, zbog čega je jedna od najprepoznatljivijih britanskih plaža.

Kada se povuče plima, pojavljuju se bazenčići među stenama, idealni za istraživanje. Ljubitelji šetnje mogu da krenu i delom obalske staze Viking Coastal Trail, sa koje se pruža pogled na zaliv i okolnu obalu.

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Prosječna temperatura tokom glavne sezone iznosi 20,3 stepena, dok temperatura mora dostiže čak 22,5 stepeni, što ovu plažu čini jednom od boljih opcija za kupanje u Engleskoj.

Na Tripadvisoru ima ocjenu 4,6.

West Sands, Sent Endruz, Škotska

Na samo nekoliko minuta hoda od centra Sent Endruza nalazi se West Sands, ogromna plaža duga oko tri kilometra, sa zlatnim pijeskom i pješčanim dinama.

Plaža je vjerovatno najpoznatija po tome što se pojavljuje u uvodnoj sceni filma „Vatrene kočije", ali je danas popularna i zbog dugih šetnji, igara na pesku i pogleda na obalu.

Na Tripadvisoru ima ocjenu 4,7.

Temperature su, međutim, znatno niže nego na nekim drugim plažama sa liste i tokom glavne sezone u prosjeku iznose 15,8 stepeni. U blizini se nalazi i uređena šetnica, koja omogućava lakše istraživanje dina i obale.

Najpopularnije plaže na svetu

Neke plaže su popularne s razlogom. Skyscanner je analizirao recenzije, podatke o pretragama i ocene korisnika kako bi otkrio koje destinacije privlače najviše pažnje putnika širom sveta.

Palm Beach, Oranjestad, Aruba

Palm Beach je tipična karipska destinacija, sa toplim morem, suncem tokom cijele godine i velikim brojem restorana, barova na plaži i sadržaja za vodene sportove.

Ova popularna plaža na Arubi beleži više od pola miliona Google pretraga mjesečno širom svijeta, što pokazuje da njena popularnost prevazilazi fotografije sa razglednica.

La Jolla Cove, Kalifornija, SAD

La Jolla Cove nudi nešto drugačije od klasične kalifornijske plaže. Karakterišu je stenovita obala, kristalno čista smaragdnozelena voda i bogat morski svijet.

U blizini San Dijega, ova uvala je popularna među ljubiteljima ronjenja sa maskom i disaljkom, vožnje kajaka i posmatranja morskih lavova.

Njena ocjena na Tripadvisoru iznosi 4,6, na osnovu gotovo 14.000 recenzija.

Siesta Key Beach, Florida, SAD

Sa sitnim bijelim peskom i tirkiznom vodom, Siesta Key Beach jedna je od najpoznatijih plaža na Floridi.

Na Tripadvisoru ima veoma visoku ocjenu 4,7, dok svakog meseca bilježi oko 135.000 Google pretraga.

Posjetiocima nudi mogućnosti za vodene sportove, restorane i dovoljno prostora za opuštanje.

Najpotcenjenije plaže na svijetu

Skyscanner je posebnu pažnju posvetio i plažama koje nisu toliko poznate široj javnosti. To su destinacije za putnike koji žele lijepo ocijenjena mjesta, ali ne žele da odmor provode među velikim brojem turista.

Embleton Bay, Nortamberlend, Velika Britanija

Okružena pješčanim dinama i sa ruševinama zamka Danstanburg u pozadini, Embleton Bay je divlja i prostrana plaža sa zlatnim pijeskom koja djeluje kao da je udaljena svetlosnim godinama od prometnih turističkih ljetovališta.

Najbolje je posjetiti je između juna i septembra, kada su najveće šanse za sunčano vrijeme, duge šetnje uz obalu i dovoljno prostora za sebe.

Rendezvous Bay, Montserat

Dolazak do plaže Rendezvous Bay dio je same avanture. Do ove izolovane plaže može se stići samo čamcem ili pješke.

Kada stignete, očekuju vas bijeli pijesak, bistra plava voda i odsustvo uobičajene gužve. Umjesto toga, tu je miran dio karipske obale koji je ostao daleko od masovnog turizma.

Castlerock Beach, Sjeverna Irska

Plaža Castlerock proteže se oko kilometar duž dramatične obale Causeway Coast u Severnoj Irskoj. Krase je zlatni pijesak i široki pogledi na Atlantski okean.

Idealna je za dugu šetnju uz obalu ili jednostavno uživanje u pejzažu, daleko od turističke gužve.

Novi Skyscannerov vodič tako pokušava da promijeni način na koji biramo letovanje. Umjesto da svi traže "najbolju plažu", ideja je da pronađemo onu koja je najbolja baš za nas - bilo da želimo mir, porodični odmor, društvo, avanturu ili jednostavno što bolji odnos cijene i kvaliteta.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)