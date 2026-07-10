Najljepše čuvana tajna Jadrana: Skriveni raj za koji znaju samo lokalci

Skriveni raj u Crnoj Gori za koji znaju samo mještani! Kristalna plaža osvaja nestvarno čistim morem...

Izvor: Youtube/Printscreen/ fM videos

Dok većina turista idu na ljetovanje na poznate destinacije u Crnoj Gori, nedaleko od Ulcinja krije se pravi mali dragulj Jadrana - Kristalna plaža. Ova uvala još uvijek nije preplavljena gužvama, pa je mnogi nazivaju jednom od najbolje čuvanih tajni Crnogorskog primorja.

Ušuškana među stijenama i okružena netaknutom prirodom, Kristalna plaža privlači sve koji žele da pobjegnu od buke i uživaju u miru, čistom moru i prizorima koji podsjećaju na egzotične destinacije.

More toliko bistro da se vidi svaki kamen

Kristalna plaža ime nije dobila slučajno. Njeno more poznato je po izuzetnoj prozirnosti, pa se dno vidi i nekoliko metara od obale. Nijanse tirkizne i smaragdnozelene boje, u kombinaciji sa bijeličastim kamenčićima i stijenama, ostavljaju utisak kao da se nalazite na Maldivima.

Zbog čiste vode ovo mjesto je omiljeno među ljubiteljima ronjenja i istraživanja podvodnog svijeta, dok mirna atmosfera privlači parove i porodice koje žele da se odmore daleko od prenatrpanih plaža.

Mjesto koje mještani godinama čuvaju za sebe

Za Kristalnu plažu decenijama su uglavnom znali lokalni stanovnici i iskusni ljubitelji Crnogorskog primorja. Do nje nije moguće stići slučajno, zbog čega je ostala pošteđena masovnog turizma. Upravo zato mnogi koji je jednom posjete vraćaju se iz godine u godinu, želeći da sačuvaju njen prirodni izgled i posebnu atmosferu. Plaža je mala, na nju ne staje puno ljudi, a ispod stijena i rastinja možete pronaći i hlad ako je posjetite u jutarnjim časovima.

Do plaže se od glavnog puta stiže stazom kroz šumu i spuštate se prirodnim stepenicama, pa je važno da ponesete dobru obuću. Ukoliko dolazite kolima, iznad plaže postoji parking, a u šumi je putokaz koji pokazuje koji put vas vodi pravo na plažu.

Na ovoj plaži nema glasne muzike, velikih hotelskih kompleksa ni nepreglednih redova ležaljki. Umjesto toga, dočekuju vas šum talasa, miris borova i pogled na kristalno čisto more. Ako volite da čitate knjigu u hladu, plivate u čistoj vodi ili jednostavno uživate u zvuku prirode, Kristalna plaža mogla bi da postane vaše omiljeno mjesto na Crnogorskom primorju.

Savet prije odlaska

Pošto je plaža zadržala svoj prirodni izgled, nema pravih beach barova i pratećih sadržaja. Zato je preporučljivo da ponesete dovoljno vode, laganu hranu, sunocoban i obuću pogodnu za kamenitu obalu. Takođe, pošto je plaža kamenita, možda je bolje da postavite deblju podlogu umesto peškira za sunčanje. Oko plaže se nalaze stene na koje se kupači često penju kako bi skakali u more, ali je važno da budete oprezni jer ima i stena u vodi, kao i da imate specijalizovanu obuću za kupanje jer one mogu da budu izuzetno oštre.