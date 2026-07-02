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Bizarna smrt na plaži u Španiji: Vozilo za čišćenje pregazilo muškarca

Bizarna smrt na plaži u Španiji: Vozilo za čišćenje pregazilo muškarca

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Vozilo za čišćenje pregazilo i ubilo muškarca na plaži u Španiji.

Bizarna nesreća u Španiji: Vozilo za čišćenje plaže usmrtilo muškarca na peškiru Izvor: YouTube/ Morning Nhu/ Printscreen

Na plaži Larabasada u Taragoni u Španiji poginuo je muškarac dok je ležao na peškiru kada je preko njega prešlo vozilo za čišćenje, piše britanski "San". Njemu je ukazana prva pomoć, prevezen je u bolnicu, ali je nažalost preminuo sutradan.

Preminuo je u bolnici "Jovan XXIII". Prve procjene ljekara bile su da nije imao povrede opasne po život, ali mu se ipak situacija pogoršala tokom sutrašnjeg dana kada je preminuo.

Španska policija pokrenula je hitnu istragu o okolnostima nesreće. Identitet stradalog muškarca zasad nije poznat.

Vozač vozila za čišćenje je izjavio u policiji da nije vidio muškarca koji je ležao na svom peškiru. Nesreća se dogodila oko šest časova ujutru.

Alkotestiran je na licu mjesta i pokazalo je da nije bio pod dejstvom alkohola. Navodno je preminuli muškarac ležao ispod peškira zbog čega je bilo teško vozaču vozila za čišćenje da ga uoči.

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Tagovi

plaža Španija

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