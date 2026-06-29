Pao jedan od najmoćnijih mafijaša u Evropi: "Don Miko" godinama izmicao pravdi (Video)

Španska policija uhapsila je Domenika Paviljanitija, poznatog kao "Don Miko", za kojeg italijanske vlasti vjeruju da je jedan od šefova mafijaške organizacije 'Ndrangeta.

Izvor: X/Policía Nacional

Španska policija uhapsila je muškarca za kojeg vjeruje da je jedan od šefova mafije u okviru italijanske kriminalne organizacije 'Ndrangeta sa sjedištem u Kalabriji, saopštile su vlasti.

Italijanski tužioci u Kalabriji identifikovali su ga kao Domenika Paviljanitija, poznatog i kao "Don Miko", za kojim je 2022. godine izdat evropski nalog za hapšenje.

Osumnjičeni je zadržan u Soriji, oko 200 kilometara sjeveroistočno od Madrida, saopštila je španska policija u nedjelju uveče. Do hapšenja je došlo nakon višemjesečne zajedničke istrage španskih i italijanskih vlasti, dodala je policija.

Paviljaniti je u Italiji optužen za brojna krivična djela, uključujući nasilne zločine, krijumčarenje droge i pranje novca, saopštila je španska policija. Prijeti mu zatvorska kazna od 19 godina, piše njemačka agencija DPA.

Objavljen snimak

Video-snimak koji je španska policija objavila na društvenoj mreži Iks prikazuje kako ga odvode sa lisicama na rukama, a on ne pruža otpor. Očekuje se da će narednih dana početi postupak njegovog izručenja Italiji kako bi tamo mogao da odsluži kaznu, saopštilo je tužilaštvo Kalabrije.

Španski mediji objavili su da je 65-godišnjak jedan od najtraženijih italijanskih bjegunaca i da je više puta bio hapšen u Španiji.

Prvi put je uhapšen 1996. godine, a Italiji je izručen 1999. Nakon toga proveo je oko 20 godina u zatvoru, prije nego što je pušten zbog greške u obračunu trajanja kazne, pišu listovi El Mundo i El Pais.

Ponovo je uhapšen u Madridu 2021. godine, ali je kasnije pušten pošto mu je kazna istekla. Prema pisanju lista El Mundo, vodio je miran život u Soriji, gradu sa oko 40.000 stanovnika, pod zaštitom tjelohranitelja.

'Ndrangeta se smatra jednom od najmoćnijih mafijaških organizacija na svijetu i bila je u središtu krvavog sukoba klanova tokom osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog vijeka, u kojem je poginulo oko 700 ljudi.

(Mondo.rs)