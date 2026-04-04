logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Italiji uhapšen šef zloglasne mafijaške grupe: Tražen zbog ubistva, godinu dana bio u bjekstvu

Autor D.V.
0

Mafijaški šef Roberto Macarela uhapšen je u vili na obali Amalfi poslije godinu dana bjekstva, bio je među najtraženijima, policija kod njega našla novac, satove i lažna dokumenta.

U Italiji uhapšen šef zloglasne kriminalne grupe Izvor: YouTube/Printscreen/ Einsatzfahrten Südtirol

Mafijaški šef Roberto Macarela, tražen zbog ubistva, uhapšen je u luksuznoj vili na obali Amalfi nakon više od godinu dana bjekstva. Macarela (48) važi za moćnu figuru unutar napuljske Camorre i bio je na listi najopasnijih italijanskih bjegunaca, piše BBC.

Bjekstvo okončano poslije godinu dana

Italijanski karabinjeri saopštili su da je Macarela pobegao u januaru prošle godine, neposredno prije nego što je trebalo da bude uhapšen pod optužbom za ubistvo. Uhapšen je u gradu Vietri sul Mare, a u trenutku hapšenja bio je sa suprugom i dvoje djece i nije pružao otpor.

Akcija na kopnu i moru

U operaciju su bili uključeni i brojni patrolni čamci koji su obezbeđivali prilaz sa mora. Karabinjeri su objavili i snimke na kojima se vidi ulazak teško naoružanih policajaca u vilu. Prema navodima italijanske novinske agencije Ansa, begunac je na imanju živio pod lažnim imenom. Policija je tamo pronašla tri luksuzna sata, oko 20.000 evra u gotovini, lažna dokumenta i nekoliko mobilnih telefona.

Klan poznat po krivotvorenju

Klan Macarela poznat je po umiješanosti u krivotvorenje novca u Napulju, gradu koji se dugo povezuje sa tom vrstom kriminala. Prošlog mjeseca policija je privela 16 osoba koje se sumnjiče za povezanost sa klanom Macarela zbog optužbi za internet prevare.

Tagovi

Italija mafija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

