Skandal trese Španiju: Podignuta optužnica protiv supruge premijera Pedra Sančeza

Španski sudija podigao optužnicu protiv Begonje Gomez, supruge premijera Sančeza, uz mere zabrane izlaska iz zemlje i obavezno javljanje sudu.

Izvor: FABIO FRUSTACI/ANSA

Španski Sudija Huan Karlos Peinado danas je odlučio da podigne optužnicu protiv supruge španskog premijera Pedra Sančeza, Begonje Gomez, mjeru koja podrazumijeva oduzmanje pasoša, zabranu izlaska iz zemlje i obavezno javljanje nadležnom sudu dva puta mjesečno.

Ta mjera je doijneta na zahtjev privatnih tužilaca predvođenih ultrakatoličkim udruženjem Hazte Oir, u čijem sastavu su i krajnje desničarske organizacije, uključujući stranku Voks, prenosi Pais.

Sudija je iste mjere odredio i Kristini Alvarez, savjetnici Begonje Gomez u premijerskoj rezidenciji Monkloa, navodi se i dodaje da je riječ o sudiji koji je ranije odbijao da ograniči kretanje supruge Pedra Sančeza, a sada je napravio veliki zaokret, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

U obrazloženju sudija je naveo da postoje "razumni pokazatelji mogućeg krivičnog djela" i da, imajući u vidu zatvorske kazne predviđene za djela koja im se stavljaju na teret, postoji rizik da bi objje mogle da pokušaju da "izbegnu pravdu".

Peinado čak tvrdi da bi policajci zaduženi za bezbjednost Begonje Gomez mogli da joj pomognu u eventualnom bjekstvu.

"Nema sumnje da bi ti službenici, bilo na sopstvenu inicijativu ili po nalogu pretpostavljenih, mogli da učestvuju u radnjama koje bi olakšale takvo bjekstvo", naveo je on u odluci.

Sudija Peinado, kako navodi list, otišao je i korak dalje, ističući da je funkcija premijera, koju trenutno obavlja njen suprug, "privremena i prolazna" i da bi zaštita koju uživa od strane državnih bezbjednosnih službi jednog dana mogla da prestane, što bi "dodatno olakšalo eventualni beg".

Ovo nije prvi put da privatni tužioci traže oduzimanje pasoša Begonji Gomez, a takav zahtjev podnijet je još u novembru 2024. godine, kada je sa suprugom trebalo da putuje na samit G20 u Brazil.

Tada je Peinado odbio da joj ograniči kretanje, ocenivši meru kao "nepotrebnu" i "nesrazmjernu" i da se istraga nalazi u početnoj fazi, iako je već trajala šest mjeseci, dodajući da je teško zamislivo da bi supruga premijera želela da duže vrijeme živi u inostranstvu, s obzirom na to da uživa životne uslove "iznad prosjeka bilo kog građanina Španije".

Supruga španskog premijera stalno je pod policijskom zaštitom i živi u kompleksu Monkloa, koji je pod strogim mjerama obezbjeđenja, navodi Pais.

Begonja Gomez se tereti za četiri krivična djela: trgovinu uticajem, korupciju u poslovanju, zloupotrebu javnih sredstava i protivpravno prisvajanje.

Istraga se zasniva na dve osnovne tvrdnje: da je supruga Pedra Sančeza koristila svoj odnos sa liderom Socijalističke radničke partije Španije (PSOE) kako bi unapredila sopstvenu profesionalnu karijeru, kao i da je koristila pomoć svoje savetnice za obavljanje privatnih poslova.

(Telegraf/MONDO)