Novo istraživanje rangiralo je plažu Jasmin Hamamet (Yasmine Hammamet) u Tunisu na prvo mjesto najljepših na svijetu, zahvaljujući prelijepom plavetnilu vode, zlatnom pijesku i netaknutoj obali.
Dan na plaži pruža prelijep ambijent za odmor i relaksaciju, ali postoje lokaliteti koji imaju bolje uslove od drugih. Novo rangiranje pokazuje da Tunis ima neke od najboljih.
Plaža Jasmin Hamamet (Yasmine Hammamet) u Tunisu, koja se nalazi na sjevernoj obali zemlje uz Sredozemno more, svrstana je na prvo mjesto najljepših plaža na svijetu, prema studiji evropske turističke kompanije TUI, podijeljenoj sa Travel + Leisure. Visoku poziciju zaslužila je zbog duboko plave vode, jedinstvenog zlatnog pijeska i niskog stepena vidljive betonizacije obale. Posebno je visoko ocijenjena zbog osvijetljenosti pijeska.
Proglašena najljepša plaža na svijetu: Zbog kristalno čistog mora i zlatnog pijeska prestigla karipske obale (Foto)
Na drugom mjestu našla se Icmeler Beach u Turskoj, za koju je kompanija navela da je nekada bila ribarsko selo prije nego što je pretvorena u popularno ljetovalište. Plaža se nalazi u jedinstvenoj uvali okruženoj planinama i odlikuje je bogato plavetnilo vode i prostran zlatni pijesak.
Na trećem mjestu je Reduit Beach na Svetoj Luciji.
"Ljepotа plaža i dalje je jedan od glavnih motiva kada ljudi biraju destinaciju za odmor, jer predstavlja ultimativni osjećaj begа. Uočavamo da putnike prirodno privlače bistro plava voda, mekani zlatni pijesak i svetli obalski pejzaži, jer ti prizori odmah stvaraju osjećaj opuštanja", rekla je Abigejl Hed, TUI agent.
"Posebno je zanimljivo što ovo istraživanje pokazuje da ljepota plaže može da se meri kroz stvarne vizuelne elemente, od vode do prirodne ravnoteže obale. Destinacije koje kombinuju kristalno čisto more, tople tonove pijeska i netaknut pejzaž dosljedno se izdvajaju kao mjesta o kojima ljudi najviše sanjaju", dodala je.
Za rangiranje je analizirano više pokazatelja:
- osvijetljenost vode i pijeska,
- dubina okeana,
- sastav plaže.
Top 10 plaža na svijetu prema TUI-ju:
- Yasmine Hammamet Beach, Tunis
- Icmeler Bay Beach, Turska
- Reduit Beach, Sveta Lucija
- Belek Beach, Turska
- Tsilivi Beach, Grčka
- Gundogdu Beach, Turska
- Kadriye Beach, Turska
- Naama Bay Beach, Egipat
- Vrysoudia Beach, Kipar
- Qawra Point Beach, Malta
(MONDO)