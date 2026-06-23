Prestižne plave zastave vijore se Crnom Gorom: 36 plaža ispunilo najstrože kriterijume za savršeno čistu vodu

Gdje je more u Crnoj Gori najčistije? Pogledajte 36 plaža koje su dobile prestižnu plavu zastavicu za 2026. godinu.
Ako vam je čistoća vode prioritet, tražite simbol plave boje! Za ovu sezonu, 36 crnogorskih plaža i marina krasiće "Plava zastavica".
Ovaj međunarodni sertifikat garantuje posjetiocima da se kupalište redovno kontroliše, da je voda vrhunskog kvaliteta i da su bezbjednosni protokoli na najvišem nivou.
Prva zastavica za 2026. godinu već se vijori na plaži The Chedi Luštica Bay, čime je najavljen nastavak tradicije vrhunske usluge na crnogorskom primorju, piše Bankar.me.Izvor: Alexandre.ROSA/Shutterstock
"Nakon više kontrola neophodne dokumentacije je zaključeno da su ispunjeni svi obavezujući kriterijumi, te je za prestižno priznanje međunarodnog programa Plave zastavice kandidovano 36 plaža u Crnoj Gori, što je u aprilu potvrdio međunarodni žiri u Kopenhagenu. Program Plave zastavice je simbol visokih standarda zaštitne sredine, kvaliteta vode, ali kvalitetnih sanitarnih i sigurnosnih uslova na plažama i marinama. Ispunjavanjem uslova i dobijanjem Plave zastavice doprinosi se očuvanju životne sredine u našoj zemlji i pomaže razvoju održivog turizma", rekla je tom prilikom Žana Bracović iz Ministarstva turizma, predsjednica Nacionalne komisije za dodjelu Plave zastavice.
A na sajtu Plava zastavica.org.me navode koje tačno plaže su dobile ovo priznanje za 2026. godinu.
Plaže u Crnoj Gori sa plavom zastavicom u 2026. godini
Opština Herceg Novi - 1 kupalište
1. "Hotel Iberostar", 1A Njivice - korisnik "MONTENEGRO HOTELS" DOO
Opština Tivat - 2 kupališta
2. "Hotel Chedi Luštica Bay", 13C Luštica - korisnik "LBHM" DOO (THE CHEDI HOTEL&RESIDENCES)
3. "Plavi horizont", 12A1 i 12A2 uvala Pržna - korisnik "QD HOTEL AND PROPERTY INVESTMENT MONTENEGRO" DOO
Opština Budva - 18 kupališta
4. "Big brother", 1A Jaz - korisnik BOJANA RAKOVIĆ
5. "SBS", 1C Jaz - korisnik KONZORCIJUM "SVETIONIK JAZ" DOO, PREDUZETNIK KRUTA GORAN I PREDUZETNIK RAJKOVIĆ JASMINA
6. "S & I beach life", 1H Jaz - korisnik "S&I COMPANY" DOO
7. "Poseidon", 1J Jaz - korisnik "POSEIDON" DOO
8. "Time out", Slovenska plaža - AMON EXPRESS doo
9. "Dukley", 11A Zavala - korisnik "DUKLEY HOTEL" DOO
10. "Dolce Vita", 12E Bečići - korisnik "DOLCE VITA LUX" DOO
11. "Sunset, 13D Bečići - korisnik "BODY BALANCE" DOO
12. "Sveti Toma 2", 13F Bečići - korisnik RAJKOVIĆ ALEKSANDAR
13. "Samsara Deluxe", 14E Bečići - korisnik "AQUARIO" doo
14. "Galija", 22B Crvena glavica - korisnik "BEACH" DOO
15. "Pura vida", 23A Drobni pijesak - korisnik "CINEMA PLUS" DOO
16. "Hotel Ananti", 23B, Drobnići - Reževići - korisnik "SUNTIME" DOO
17. "Ponta", Petrovac, 25H Petrovac - korisnik "PONTA PETROVAC" DOO
18. "Lučice", 26A Lučice - korisnik "PEŠTER" DOO
19. "B5", 27A Buljarica - korisnik "MORNAR GROUP" DOO
20. "Bridge", 27B Buljarica - korisnik "MORNAR GROUP" DOO
21. "Nazaré Beach", 27H Buljarica - korisnik DRAGAN MITROVIĆ
Opština Bar - 4 kupališta
22. "Vela beach", 2B Čanj - korisnik "Keramika Babović" DOO
23. "Centar", 5A Sutomore - korisnik "PLAŽA CENTAR" DOO
24. "Best Sunset", 10 C Veliki pijesak - korisnik "BEST SUNSET" DOO
25. "Paradiso", 11B uvala Utjeha - korisnik "ALEKSANDER & UNA" DOO
Opština Ulcinj - 11 kupališta na Velikoj plaži
26. "Toni gril" 10E - korisnik "TONI GRIL" DOO
27. "Miami" 10F - korisnik "MIAMI" DOO
28. "Evropa", 10G - korisnik "EVROPA BEACH" DOO
29. "Saranda", 10H korisnik "AS SARANDA" DOO
30. "White beach", 10I - korisnik "NATURAL BEACH" DOO
31. "Hills", 10N - korisnik "HILLS BEACH" DOO
32. "MCM beach", 10 korisnik "MCM RENTAL SERVICE" DOO
33. "Cabo beach", 10R Velika plaza - korisnik "CABO" DOO
34. "Havana", 10R1 Velika plaža - korisnik "HARMONIA& CO" DOO
35. "Barbossa" 10V - korisnik "Amelino" DOO
36. "Copacabana", 10W - korisnik "COPACABANA" DOO
(MONDO)