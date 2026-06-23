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Prestižne plave zastave vijore se Crnom Gorom: 36 plaža ispunilo najstrože kriterijume za savršeno čistu vodu

Prestižne plave zastave vijore se Crnom Gorom: 36 plaža ispunilo najstrože kriterijume za savršeno čistu vodu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Gdje je more u Crnoj Gori najčistije? Pogledajte 36 plaža koje su dobile prestižnu plavu zastavicu za 2026. godinu.

Plaže u Crnoj Gori sa plavom zastavom Izvor: Jana Janina/Shutterstock

Ako vam je čistoća vode prioritet, tražite simbol plave boje! Za ovu sezonu, 36 crnogorskih plaža i marina krasiće "Plava zastavica".

Ovaj međunarodni sertifikat garantuje posjetiocima da se kupalište redovno kontroliše, da je voda vrhunskog kvaliteta i da su bezbjednosni protokoli na najvišem nivou.

Prva zastavica za 2026. godinu već se vijori na plaži The Chedi Luštica Bay, čime je najavljen nastavak tradicije vrhunske usluge na crnogorskom primorju, piše Bankar.me.

Izvor: Alexandre.ROSA/Shutterstock

"Nakon više kontrola neophodne dokumentacije je zaključeno da su ispunjeni svi obavezujući kriterijumi, te je za prestižno priznanje međunarodnog programa Plave zastavice kandidovano 36 plaža u Crnoj Gori, što je u aprilu potvrdio međunarodni žiri u Kopenhagenu. Program Plave zastavice je simbol visokih standarda zaštitne sredine, kvaliteta vode, ali kvalitetnih sanitarnih i sigurnosnih uslova na plažama i marinama. Ispunjavanjem uslova i dobijanjem Plave zastavice doprinosi se očuvanju životne sredine u našoj zemlji i pomaže razvoju održivog turizma", rekla je tom prilikom Žana Bracović iz Ministarstva turizma, predsjednica Nacionalne komisije za dodjelu Plave zastavice.

A na sajtu Plava zastavica.org.me navode koje tačno plaže su dobile ovo priznanje za 2026. godinu.

Plaže u Crnoj Gori sa plavom zastavicom u 2026. godini

Opština Herceg Novi - 1 kupalište

1. "Hotel Iberostar", 1A Njivice - korisnik "MONTENEGRO HOTELS" DOO

Opština Tivat - 2 kupališta

2. "Hotel Chedi Luštica Bay", 13C Luštica - korisnik "LBHM" DOO (THE CHEDI HOTEL&RESIDENCES)

3. "Plavi horizont", 12A1 i 12A2 uvala Pržna - korisnik "QD HOTEL AND PROPERTY INVESTMENT MONTENEGRO" DOO

Opština Budva - 18 kupališta

4. "Big brother", 1A Jaz - korisnik BOJANA RAKOVIĆ

5. "SBS", 1C Jaz - korisnik KONZORCIJUM "SVETIONIK JAZ" DOO, PREDUZETNIK KRUTA GORAN I PREDUZETNIK RAJKOVIĆ JASMINA

6. "S & I beach life", 1H Jaz - korisnik "S&I COMPANY" DOO

7. "Poseidon", 1J Jaz - korisnik "POSEIDON" DOO

8. "Time out", Slovenska plaža - AMON EXPRESS doo

9. "Dukley", 11A Zavala - korisnik "DUKLEY HOTEL" DOO

10. "Dolce Vita", 12E Bečići - korisnik "DOLCE VITA LUX" DOO

11. "Sunset, 13D Bečići - korisnik "BODY BALANCE" DOO

12. "Sveti Toma 2", 13F Bečići - korisnik RAJKOVIĆ ALEKSANDAR

13. "Samsara Deluxe", 14E Bečići - korisnik "AQUARIO" doo

14. "Galija", 22B Crvena glavica - korisnik "BEACH" DOO

15. "Pura vida", 23A Drobni pijesak - korisnik "CINEMA PLUS" DOO

16. "Hotel Ananti", 23B, Drobnići - Reževići - korisnik "SUNTIME" DOO

17. "Ponta", Petrovac, 25H Petrovac - korisnik "PONTA PETROVAC" DOO

18. "Lučice", 26A Lučice - korisnik "PEŠTER" DOO

19. "B5", 27A Buljarica - korisnik "MORNAR GROUP" DOO

20. "Bridge", 27B Buljarica - korisnik "MORNAR GROUP" DOO

21. "Nazaré Beach", 27H Buljarica - korisnik DRAGAN MITROVIĆ

Opština Bar - 4 kupališta

22. "Vela beach", 2B Čanj - korisnik "Keramika Babović" DOO

23. "Centar", 5A Sutomore - korisnik "PLAŽA CENTAR" DOO

24. "Best Sunset", 10 C Veliki pijesak - korisnik "BEST SUNSET" DOO

25. "Paradiso", 11B uvala Utjeha - korisnik "ALEKSANDER & UNA" DOO

Opština Ulcinj - 11 kupališta na Velikoj plaži

26. "Toni gril" 10E - korisnik "TONI GRIL" DOO

27. "Miami" 10F - korisnik "MIAMI" DOO

28. "Evropa", 10G - korisnik "EVROPA BEACH" DOO

29. "Saranda", 10H korisnik "AS SARANDA" DOO

30. "White beach", 10I - korisnik "NATURAL BEACH" DOO

31. "Hills", 10N - korisnik "HILLS BEACH" DOO

32. "MCM beach", 10 korisnik "MCM RENTAL SERVICE" DOO

33. "Cabo beach", 10R Velika plaza - korisnik "CABO" DOO

34. "Havana", 10R1 Velika plaža - korisnik "HARMONIA& CO" DOO

35. "Barbossa" 10V - korisnik "Amelino" DOO

36. "Copacabana", 10W - korisnik "COPACABANA" DOO

(MONDO)

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Tagovi

Crna Gora ljetovanje plaže

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