Karibi u komšiluku: 5 rajskih plaža na Jadranu koje izgledaju kao daleke destinacije

Ovo su neke od najljepših i najfotogeničnijih plaža u Hrvatskoj, koje svojim izgledom, tirkiznim morem i neobičnim pejzažima podsjećaju na daleke egzotične destinacije.

Izvor: MariaMaslova/Naeemphotographer2/ninopavisic/pymata/Shutterstock

Kada pomislimo na rajske plaže, često zamišljamo daleke destinacije sa belim peskom, tirkiznim morem i pejzažima koji djeluju nestvarno. Ipak, neki od prizora koji najviše podsjećaju na egzotične krajeve mogu da se pronađu upravo na hrvatskoj obali Jadrana.

Od plaža koje menjaju svoj oblik pod uticajem prirode do skrivenih uvala okruženih stenama, Hrvatska krije mjesta koja izgledaju kao da su izašla iz razglednice.

1. Zlatni rat - plaža koja se mijenja sa svakim talasom

Jedna od najprepoznatljivijih plaža Jadrana nalazi se na ostrvu Brač, u blizini Bola. Zlatni rat poznata je po svom neobičnom obliku, odnosno dugom šljunkovitom rtu koji se pruža u more i čiji se vrh neprestano mijenja pod uticajem vjetra, talasa i morskih struja.

Izvor: pymata/Shutterstock

Upravo ta promenljivost čini je posebnom, jer plaža nikada ne izgleda potpuno isto. Sa obe strane rta prostire se kristalno čisto more različitih nijansi plave, dok borova šuma pruža prirodan hlad tokom vrelih letnjih dana. Zlatni rat nije samo mesto za kupanje, već jedan od simbola jadranske obale.

2. Stiniva - skriveni dragulj između visokih litica

Na južnoj strani ostrva Visa nalazi se jedna od najimpresivnijih hrvatskih uvala Stiniva. Do nje se stiže brodom ili strmom pješačkom stazom, a upravo ta nepristupačnost doprinijela je tome da sačuva svoju divlju ljepotu.

Izvor: ninopavisic/Shutterstock

Plaža je sakrivena između dvije visoke kamene litice koje se pri ulasku u more postepeno razdvajaju i otvaraju pogled na nestvarno plavu vodu. Kombinacija belih stijena, sitnog šljunka i izolovanosti daje joj izgled neke udaljene mediteranske oaze.

3. Sakarun - komadić "Kariba" na Jadranu

Na sjeverozapadnoj strani Dugog otoka nalazi se Sakarun, plaža koja se često opisuje kao jedna od najegzotičnijih na hrvatskoj obali. Njena posebnost je kombinacija šljunkovitih i pješčanih dijelova, kao i plitko more nevjerovatnih tirkiznih nijansi.

Izvor: Naeemphotographer2/Shutterstock

Okružena borovima i netaknutom prirodom, Sakarun je idealna za one koji žele da uživaju u mirnijem odmoru, daleko od velikih ljetovališta. Zbog svog izgleda često se poredi sa tropskim plažama, iako se nalazi usred Jadrana.

4. Punta Rata - plaža sa liste najljepših u Evropi

U podnožju Biokova, kod Brela, nalazi se Punta Rata, plaža koja je postala jedan od zaštitnih znakova hrvatskog turizma. Njenu prepoznatljivu sliku čini velika stena obrasla borovima koja izranja iz kristalno čistog mora.

Izvor: MariaMaslova/Shutterstock

Osim spektakularnog pejzaža, Punta Rata privlači posjetioce i zbog prirodnog hlada, mirisa borova i savršene kombinacije šljunka i prozirnog mora. Nije iznenađenje što se često nalazi na listama najljepših plaža Evrope.

5. Pasjača - plaža za avanturiste

Za one koji vole mesta sa dozom avanture, Pasjača kod Dubrovnika predstavlja pravi skriveni biser. Do ove male plaže dolazi se spuštanjem niz stazu uklesanu u strme litice, a nagrada na kraju puta je prizor koji ostavlja bez daha.

Izvor: Adriana Nesh/Shutterstock

Visoke stijene koje okružuju obalu, tamniji šljunak i duboko plavo more stvaraju dramatičan pejzaž koji izgleda kao scena iz filma. Upravo zbog svoje izolovanosti, Pasjača je uspjela da zadrži prirodnu ljepotu i mir koji je teško pronaći na popularnijim plažama.

(MONDO)