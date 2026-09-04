Prirodni fenomen u Grčkoj: Plaža na Halkidikiju gdje banjska voda teče pravo u more

Na ovoj plaži na Halkidikiju banjska voda teče pravo u more.

Izvor: Ivan Andrejić

Grčka je puna poznatih ljetovališta, ali najljepša iznenađenja često čekaju upravo tamo gde ih najmanje očekujete. Na Halkidikiju, daleko od najrazvikanijih plaža, postoji jedno neobično mjesto u kojem se termalna banja i Egejsko more gotovo dodiruju

Lutra, na zapadnoj obali Kasandre, jedno je od tih mjesta. Dok se turisti uglavnom guraju po poznatim plažama Halkidikija, samo nekoliko kilometara dalje krije se neobičan spoj termalne banje, mora, stena, borova i izvora čija topla voda završava pravo u Egejskom moru.

I upravo tu počinje priča koja Lutru čini drugačijom od gotovo svega što ste do sada vidjeli i doživjeli na Halkidikiju, piše Ivan Andrejić na portalu Kulturizam.

Banja sa pogledom na Egejsko more

Lutra, odnosno Loutra Agias Paraskevis, nalazi se na jugu Kasandre i ime je dobila upravo po termalnim izvorima. Voda izbija iz dubine zemlje, a njena temperatura u izvorima dostiže oko 36 stepeni, dok na pojedinim mjestima voda koja stiže do obale ima 39 stepeni.

Izvor: Ivan Andrejić

Ali ovo nije neka zaboravljena banja u kojoj ćete naići na stare kade i oronule objekte.

Na litici iznad mora nalazi se savremeni objekat sa bazenima, saunama, hamamom, hidromasažom i različitim wellness tretmanima. Cijeli kompleks napravljen je tako da dok se opuštate gledate u beskrajno plavetnilo Egeja.

Voda je bogata mineralima i vijekovima se koristi zbog svojih termalnih svojstava. Zvanični turistički izvori navode njenu primjenu u hidroterapiji kod problema sa kostima, zglobovima i mišićima, kao i određenih kožnih i drugih tegoba. Naravno, termalne vode ne treba posmatrati kao zamjenu za medicinsko lečenje, ali iskustvo kupanja u njima jeste nešto sasvim posebno.

A onda – banjska voda odlazi u more

I tu Lutra postaje zaista neobična.

Od termalnih izvora voda nastavlja svoj put niz stene prema obali. Na samoj plaži može se videti kako topla termalna voda stiže do mora i uliva se u Egej, stvarajući prirodni kontrast između vrele banjske vode i čistog, osvježavajućeg mora.

Izvor: Ivan Andrejić

Zamislite prizor: stojite na obali, ispred vas Egej, a pored vas preko stena teče topla voda koja je samo trenutak ranije potekla iz dubine zemlje. Još je zanimljivije što se u blizini nalazi mala morska pećina do koje vodi staza od područja izvora. Tamo se topla voda susreće sa morem i stvara gotovo nestvaran prirodni ambijent.

Upravo zbog toga Lutru ne treba posetiti samo zbog klasičnog kupanja. Ovde se banja i more bukvalno dodiruju.

Plaža koju mnogi turisti potpuno zaobiđu

Sama Loutra Beach je relativno mala, mirnija i organizovana, sa pijeskom i plićakom u prvom delu mora. Plaža je nosilac Plave zastave, a zbog termalnih izvora ima ono što ćete teško pronaći na nekoj drugoj plaži: mogućnost da u istom danu kombinujete sunčanje, kupanje u moru i termalno iskustvo.

Izvor: Ivan Andrejić

Ipak, možda je najlepši dio cijele priče to što Lutra još uvijek nema status mesta na koje se ide samo zato što je „instagramično“. Nema onu atmosferu velikih i prepunih ljetovališta. Tu su mala luka, taverne, kafići, borovi i stijene koje se spuštaju prema moru.

Malo grčko tajno mjesto koje vrijedi otkriti

Možda je upravo to najveća čar Lutre. Nije potrebno da pronađete skrivenu plažu na nekom udaljenom ostrvu da biste doživjeli nešto neobično u Grčkoj. Dovoljno je da na Halkidikiju skrenete sa dobro poznatih ruta.

Ovde možete da provedete dan potpuno drugačije: pre podne u modernom termalnom spa centru, zatim da se spustite prema obali i pronađete mjesto gdje topla banjska voda stiže do mora, a potom da završite dan uz večeru u maloj taverni pored luke.

Izvor: Ivan Andrejić



Za one koji su Halkidiki već obišli nekoliko puta, Lutra je upravo ono što nedostaje sljedećem putovanju – malo otkriće koje ne izgleda kao još jedna obična plaža.

A možda je najljepše od svega što ćete, dok stojite tamo gdje se termalna voda susreće sa egejskim morem, imati osjećaj da ste pronašli nešto što većina turista još nije otkrila.

I zato, sljedeći put kada neko kaže da na Halkidikiju više nema tajnih mjesta – pomenite mu Lutru.

U nešoj galeriji pogledajte kako izgleda idealna destinacija za septembarsko ljetovanje:

Tekst:Ivan Andrejić/ Sensa