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Mikonos u septembru: Otkrijte pravo lice ostrva zabave kada utihnu ljetnje žurke

Mikonos u septembru: Otkrijte pravo lice ostrva zabave kada utihnu ljetnje žurke

Autor Dušan Volaš
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Ovdje mnogi sanjaju da odu, a septembar je pravo vrijeme da posetite ovu destinaciju u Grčkoj

Više od divljih žurki i luksuza: Upoznajte autentični Mikonos u kasno ljeto Izvor: Youtube/Printscreen/ Experience Luxury Travel

 Žurke koje traju do kasno u noć, luksuz koji pršti na sve strane, vjerovatno su mnogima i prve asocijacije na jedno od ostrva Kiklada.

I mada Mikonos zaista jeste prepoznat kao centar zabave među mnogim destinacijama kada je Grčka u pitanju, ljepota samog ostrva nikako ne uspijeva da dođe do izražaja u jeku sezone.

Karakteristična kikladska arhitektura jednostavno ne djeluje toliko atraktivno, koliko žurke u nekim od čuvenih ugostiteljskih objekata na ostvu, po kojima je Mikonos poznat ne samo među evropskim, nego i među turistima iz svijeta.

Pa ipak, ako odlučite da posetite ovo zanimljivo ostrvo, a da ga zaista upoznate, pravi mjesec za to je septembar.

Idealne temperature

Sezona na Mikonosu uglavnom traje od maja do posljednjih dana avgusta. Kada govorimo o špicu sezone, naravno, dok je kupanje u Egejskom moru koje ga okružuje, moguće pojedinih godina i u oktobru.

Razlog zbog koga se septembar preporučuje kao idelan mjesec za posjetu ovom ostrvu, nije samo odsustvo gužve, već i prijatnih 25 stepeni Celzijusovih, koliko je prosječna temperatura mora tokom tog jesenjeg mjeseca.

Između 20 i 28 stepeni kreće se prosječna temperatura vazduha tokom septembra, što boravak čini naročito prijatnim.

Odsustvo gužve i još po nešto

Ukoliko se odlučite za letovanje na Mikonosu, sva je prilika da nećete moći da vidite svu ljepotu ovog kikladskog ostrva. Jednostavno, kao i vi, tako su i mnogi turisti iz cijelog svijeta, koji to sebi mogu da priušte, odlučili da letuju baš na ovom ostrvu, pa su tokom špica sezone česte i gužve na atraktivinm lokacijama.

Ali tokom septembra takvh gužvi uglavnom više nema, iako Mikonos turisti posjećuju i tada.

Sve to dovodi do pristupaččnijih cijena, što čini ljetovanje na Mikonosu mogućim i za one koji nemaju dublji džep.

Usluge smještaja i ugostiteljske usluge su i dalje naravno na visokom nivou, ali su im cijene povoljnije nego u jeku sezone.

Kupoholičari koji odluče tada da posjete ovo grčko ostrvo, mogu da budu prijatno iznenađeni značajnim popustima koji se potencijalnim kupcima tada nude, ali i vrlo povoljnim ponudama za kupovinu odjeće, obuće i drugih proizvoda.

 greekreporter/Ona.rs/Sensa

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Grčka mikonos

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