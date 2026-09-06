Gdje stariji od 50 i 60 godina vole da ljetuju, a da to nije primorje Grčke ili Crne Gore? Ova destinacija se pokazala kao pravi biser u septembru...

Izvor: Youtube/Printscreen/ DroneDriftX

Septembar je za mnoge starije putnike jedan od najlepših mjeseci za odmor. U Crnoj Gori i Grčkoj i tokom septembra može da bude gužve, manje nego u sezoni, ali i dalje ima puno ljudi. Zato se sve više pažnje okreće mjestima koja nude mirniji ritam, a Ohrid je jedan od takvih izbora.

Ohrid je posebno zanimljiv onima koji ne traže bučne noćne provode, već žele da nekoliko dana provedu lagano – uz jezero, u šetnji starim gradom i na terasi sa pogledom na vodu.

Septembar je odličan za Ohrid

Tokom septembra temperature u Ohridu uglavnom više nisu toliko visoke kao usred ljeta, pa je vrijeme mnogo prijatnije za obilazak grada. Dovoljno je toplo za boravak pored jezera, dok jutra i večeri mogu biti svežiji i prijatniji za duže šetnje.

Upravo to odgovara putnicima koji žele da izbegnu velike ljetnje vrućine. Umjesto cjelodnevnog boravka na plaži, dan može da se organizuje bez žurbe, jutarnja kafa, šetnja uz obalu, ručak, odmor i večernji izlazak u grad.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda Ohrid!

Vidi opis Nisu više Grčka i Crna Gora, ovdje stariji sve više ljetuju u septembru: Lijepo za šetnju i kupanje, a jeftinije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ DroneDriftX Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ DroneDriftX Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ DroneDriftX Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ DroneDriftX Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ DroneDriftX Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ DroneDriftX Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ DroneDriftX Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ DroneDriftX Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/Printscreen/ DroneDriftX Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ DroneDriftX Br. slika: 10 10 / 10

Ohridsko jezero za mirne šetnje

Jedna od najvećih prednosti Ohrida je Ohridsko jezero. Šetnja uz obalu može biti pravi mali odmor sama po sebi, posebno u septembru kada nema ljetnje gužve. Uz jezero se mogu pronaći brojna mjesta za predah, pa nije potrebno praviti naporne planove. Za starije putnike to može biti velika prednost, dan se može prilagoditi tempu koji prija, uz dovoljno pauza i bez stalnog ulaska u automobil.

U Ohridu početkom septembra voda u jezeru je najčešće još dovoljno topla za kupanje, posebno tokom prvih nedjelja mjeseca. Ohridsko jezero se tokom leta zagrijava i u septembru temperatura vode može biti oko 20–23 °C, dok su dnevne temperature često oko 25 °C ili više. Za starije od 60 godina to može biti baš prijatno jer nema velikih letnjih vrućina. Ipak, krajem septembra voda postaje osjetno hladnija, pa je za kupanje sigurniji izbor početak i sredina mjeseca.

Stari grad je posebna priča

Ohrid nije samo destinacija za kupanje. Stari grad, uske ulice, kamene kuće i brojne istorijske znamenitosti daju mu poseban šarm. Jedna od najpoznatijih atrakcija je crkva Svetog Jovana Kaneo, smještena iznad jezera, odakle se pruža jedan od najljepših pogleda na Ohrid. Do nje vodi šetnja kroz stari dio grada, pa je najbolje obilazak planirati polako i bez žurbe.

Lijepa je i šetnja do Samuilove tvrđave, mada uspon može biti zahtjevniji, pa stariji putnici treba da procijene koliko im takva ruta odgovara.

Septembar je dobar i za izlete

Ako se ostaje nekoliko dana, Ohrid može biti dobra baza za obilazak okolnih mjesta. Posebno je poznat manastir Sveti Naum, na južnoj obali jezera, koji se može posetiti organizovanim izletom ili brodom.

Za one koji žele potpuno miran dan, dovoljno je i da pronađu lijepo mesto uz jezero, ručaju bez žurbe i uživaju u pogledu. Upravo takav sporiji ritam mnogima je i najveća prednost odmora u septembru.

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Vidi opis Nisu više Grčka i Crna Gora, ovdje stariji sve više ljetuju u septembru: Lijepo za šetnju i kupanje, a jeftinije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/printScreen, toxpress Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube/Printscreen/ toxpress Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube/Printscreen/Travel Motivation MNE Crna Gora Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Travel Motivation MNE Crna Gora Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube/Printscreen/Travel Motivation MNE Crna Gora Br. slika: 5 5 / 5

A šta je sa cijenama?

Ohrid može biti zanimljiv i putnicima koji žele da prođu povoljnije nego tokom glavne ljetnje sezone. Septembar je van vrhunca sezone, pa smještaj i pojedine usluge mogu biti povoljniji nego u julu i avgustu, mada cijene zavise od termina, lokacije i vrste smještaja.

Prednost je i to što ne morate da birate najskuplji hotel tik uz obalu. U Ohridu postoji veliki izbor apartmana i privatnog smještaja, a grad je dovoljno kompaktan da se do mnogih sadržaja može stići pješke.

Zašto bi stariji putnici mogli da zavole Ohrid?

Ohrid je destinacija za one koji žele da spoje jezero, prirodu, kulturu i lagane šetnje. Nema potrebe da svaki dan bude ispunjen izletima i aktivnostima. Može se provesti nekoliko sati uz vodu, zatim prošetati starim gradom, napraviti pauza za ručak i dan završiti uz zalazak sunca.

Upravo zbog toga Ohrid u septembru može biti veoma prijatan izbor za odmor poslije 60. godine – posebno za one kojima više prijaju mir, priroda i lagan tempo nego ljetnja gužva i vreve.

Ako se traži mjesto gdje je početak jeseni još uvijek prijatan, gdje ima šta da se vidi, a gdje se dani mogu provesti bez žurbe, Ohrid je destinacija koju vredi uzeti u obzir.